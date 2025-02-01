Водительские права без автошколы? Власти обсуждают важное изменение

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Получить водительское удостоверение, не посещая автошколу? Такой вариант может стать реальностью, если предложение депутата Госдумы от фракции "Новые люди" Антона Ткачева будет одобрено. Он направил обращение в МВД России, в котором предлагает разрешить россиянам сдавать экзамены на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а теоретическую часть — без обязательного обучения в автошколе. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.

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Как изменится система подготовки водителей

В документе подчеркивается, что такая мера позволит существенно снизить финансовую нагрузку на будущих водителей. В среднем стоимость обучения в автошколе по России составляет около 25 тысяч рублей, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, цена может достигать 50 тысяч. Возможность самостоятельной подготовки позволит сэкономить значительные суммы.

Но как быть с качеством подготовки

По мнению Ткачева, эта инициатива не приведет к ухудшению уровня знаний и навыков водителей. Ведь экзамены останутся неизменными: те же теоретические и практические испытания, которые проходят ученики автошкол.

Что это значит для будущих водителей

Если предложение депутата примут, россияне получат альтернативный путь к водительскому удостоверению. Это особенно актуально для тех, кто уже обладает базовыми навыками вождения или имеет возможность самостоятельно подготовиться к экзамену. Однако пока остается открытым вопрос, как на такую инициативу отреагируют автошколы и ведомства, отвечающие за безопасность дорожного движения.

Насколько реалистичен этот проект? Пока это лишь предложение, но если оно получит поддержку, система подготовки водителей в России может кардинально измениться.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



