Водительские права без автошколы? Власти обсуждают важное изменение

Получить водительское удостоверение, не посещая автошколу? Такой вариант может стать реальностью, если предложение депутата Госдумы от фракции "Новые люди" Антона Ткачева будет одобрено. Он направил обращение в МВД России, в котором предлагает разрешить россиянам сдавать экзамены на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а теоретическую часть — без обязательного обучения в автошколе. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.
В документе подчеркивается, что такая мера позволит существенно снизить финансовую нагрузку на будущих водителей. В среднем стоимость обучения в автошколе по России составляет около 25 тысяч рублей, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, цена может достигать 50 тысяч. Возможность самостоятельной подготовки позволит сэкономить значительные суммы.
По мнению Ткачева, эта инициатива не приведет к ухудшению уровня знаний и навыков водителей. Ведь экзамены останутся неизменными: те же теоретические и практические испытания, которые проходят ученики автошкол.
Если предложение депутата примут, россияне получат альтернативный путь к водительскому удостоверению. Это особенно актуально для тех, кто уже обладает базовыми навыками вождения или имеет возможность самостоятельно подготовиться к экзамену. Однако пока остается открытым вопрос, как на такую инициативу отреагируют автошколы и ведомства, отвечающие за безопасность дорожного движения.
Насколько реалистичен этот проект? Пока это лишь предложение, но если оно получит поддержку, система подготовки водителей в России может кардинально измениться.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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