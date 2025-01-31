Как не переплатить за автомобиль: советы, которые сэкономят вам сотни тысяч

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Покупка автомобиля может превратиться в квест, если не знать о стратегиях, которые используют дилеры для увеличения своих доходов. Эксперты портала Autonews. ru рассказали о самых распространенных уловках автосалонов, которые стоит учитывать.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

"Невероятные" скидки: не верьте на слово

Одной из самых популярных уловок являются заманчивые цены и скидки, которые обещают по телефону. Однако в салоне часто выясняется, что автомобиль уже "продан" или скидка оказалась недействительной. Чтобы избежать разочарования, запрашивайте коммерческое предложение в письменной или электронной форме. Если цена кажется слишком низкой, это повод насторожиться.

Дополнительное оборудование: что действительно нужно

Антикоррозийная обработка, коврики, сигнализация и другие опции часто преподносятся как "обязательные" для покупки. Однако эти дополнения могут значительно увеличить стоимость автомобиля, иногда до 500 000 рублей. Дилеры нередко утверждают, что без них сделка невозможна. На самом деле в России есть достаточно автосалонов, которые продают автомобили без навязанных опций. Перед покупкой стоит сравнить предложения.

Программы трейд-ин: реальные и мнимые скидки

Обещания крупных скидок по программе трейд-ин, иногда доходящих до 800 000 рублей, могут быть обманчивыми. В таких случаях стоимость сдаваемого автомобиля зачастую значительно ниже рыночной. Чтобы избежать потерь, обязательно узнайте реальную цену вашей машины перед тем, как сдавать её в салон.

Скрытые льготы от производителей

Автопроизводители часто предоставляют прямые скидки от 100 000 до 200 000 рублей, но дилеры не всегда раскрывают их. Вместо этого они могут предлагать меньшие скидки, прикрываясь собственными акциями. Чтобы не упустить выгоду, ознакомьтесь с информацией на официальном сайте автопроизводителя перед визитом в салон.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

