Не только двигатель: какие элементы автомобиля нуждаются в прогреве зимой

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Зимой большинство водителей уделяют внимание прогреву двигателя, но забывают о других элементах автомобиля, которым тоже необходима подготовка перед началом движения. О ключевых нюансах рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Зачем прогревать коробку передач и трансмиссию

Прогрев требуется не только двигателю, но и коробке передач, а также элементам трансмиссии — передним и задним редукторам. По словам Родионова, в этих узлах содержится жидкость, которая густеет при низких температурах.

"Рабочие температуры всех этих элементов достигаются только при плавном движении, а не во время прогрева на парковке. Длительный прогрев на холостых оборотах просто не имеет смысла", — подчеркнул эксперт.

Ходовая часть: осторожно с морозом

В холодное время года особую нагрузку испытывают резинотехнические детали ходовой части автомобиля. ШРУСы, амортизаторы, сайлентблоки и элементы подвески теряют эластичность на морозе. Чтобы избежать преждевременного износа, важно соблюдать следующие рекомендации:

Избегайте резких маневров при выезде с парковки.

Не выворачивайте руль резко, особенно после долгой стоянки на морозе.

Начинайте движение плавно, не ускоряйтесь резко, пока все элементы не прогреются.

Как мороз влияет на подвеску

Амортизаторы, сайлентблоки и элементы пневмо-гидравлической подвески особенно уязвимы в морозы. Резкие ускорения и нагрузки на холодные детали приводят к их быстрому износу. Родионов советует соблюдать осторожность и не подвергать автомобиль стрессу до достижения рабочей температуры всех элементов.

Правильный прогрев автомобиля зимой включает не только двигатель, но и трансмиссию, коробку передач и ходовую часть. Соблюдение простых правил — плавный старт, отказ от резких маневров и ускорений — поможет сохранить ключевые элементы машины в хорошем состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

