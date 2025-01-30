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Сколько литров бензина можно купить на зарплату в России и других странах

2:32
Авто

Россия заняла 15 место среди европейских стран по доступности бензина для населения в начале 2025 года, сообщает исследование РИА «Новости». Несмотря на относительно низкие цены на топливо, уровень доступности бензина определяется соотношением цен к средней зарплате.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Лидеры рейтинга: где бензин доступнее всего

Лидером по доступности бензина стал Люксембург: на среднюю зарплату его жители могут приобрести более 2,7 тысячи литров бензина. Второе место заняла Великобритания с 2,2 тысячи литров, а замыкают пятерку лидеров Австрия, Ирландия и Норвегия, где этот показатель превышает 1960 литров.

Россия в рейтинге: на шаг ниже

Россия, с показателем в 1242 литра бензина марки АИ-95 на среднюю зарплату, оказалась между Испанией и Казахстаном. Однако это место ниже прошлогоднего: в середине 2024 года Россия занимала 13 позицию.

Для сравнения, в Молдавии, замыкающей список, среднестатистический житель может позволить себе лишь 521 литр бензина в месяц. Также менее 700 литров доступно жителям Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии и Латвии.

Стоимость бензина: где дешевле и дороже

Без привязки к зарплатам бензин дешевле всего в Казахстане — 50,4 рубля за литр. На втором месте Россия (60,6 рубля), а на третьем Белоруссия (72 рубля). Самым дорогим бензин оказался в Дании, где литр 95-го стоит около 213 рублей. Высокие цены также отмечены в Нидерландах, Норвегии, Греции, Франции и Германии (выше 189 рублей).

Ситуация с дизельным топливом

Россия удерживает лидерство по дешевизне дизельного топлива — 70,1 рубля за литр. В Белоруссии дизель стоит 72,2 рубля, а в Казахстане — 107,6 рубля. На другом конце рейтинга Дания, Норвегия, Нидерланды, Ирландия и Бельгия, где литр дизеля обходится дороже 180 рублей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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