Сколько литров бензина можно купить на зарплату в России и других странах

Россия заняла 15 место среди европейских стран по доступности бензина для населения в начале 2025 года, сообщает исследование РИА «Новости». Несмотря на относительно низкие цены на топливо, уровень доступности бензина определяется соотношением цен к средней зарплате.
Лидером по доступности бензина стал Люксембург: на среднюю зарплату его жители могут приобрести более 2,7 тысячи литров бензина. Второе место заняла Великобритания с 2,2 тысячи литров, а замыкают пятерку лидеров Австрия, Ирландия и Норвегия, где этот показатель превышает 1960 литров.
Россия, с показателем в 1242 литра бензина марки АИ-95 на среднюю зарплату, оказалась между Испанией и Казахстаном. Однако это место ниже прошлогоднего: в середине 2024 года Россия занимала 13 позицию.
Для сравнения, в Молдавии, замыкающей список, среднестатистический житель может позволить себе лишь 521 литр бензина в месяц. Также менее 700 литров доступно жителям Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии и Латвии.
Без привязки к зарплатам бензин дешевле всего в Казахстане — 50,4 рубля за литр. На втором месте Россия (60,6 рубля), а на третьем Белоруссия (72 рубля). Самым дорогим бензин оказался в Дании, где литр 95-го стоит около 213 рублей. Высокие цены также отмечены в Нидерландах, Норвегии, Греции, Франции и Германии (выше 189 рублей).
Россия удерживает лидерство по дешевизне дизельного топлива — 70,1 рубля за литр. В Белоруссии дизель стоит 72,2 рубля, а в Казахстане — 107,6 рубля. На другом конце рейтинга Дания, Норвегия, Нидерланды, Ирландия и Бельгия, где литр дизеля обходится дороже 180 рублей.
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