Мифы о китайских машинах: что скрывают конкуренты и как обстоят дела на самом деле

Существует мнение, что китайские автомобили спустя пару лет эксплуатации превращаются в "ржавые коробки". Однако это утверждение не соответствует действительности, считает автоэксперт Вячеслав Лысаков. Он объяснил, почему миф о ненадежности "китайцев" в плане коррозии не имеет оснований.
Современные китайские автомобили, особенно из премиального сегмента, такие как электрокары и гибриды, практически не подвержены коррозии.
"Эти машины состоят из алюминиевых деталей или имеют специальную антикоррозийную обработку. Поэтому их защита от ржавчины максимально надежна", — отметил Лысаков.
Такие автомобили рассчитаны на длительный срок службы и соответствуют высоким стандартам качества.
С бюджетными китайскими автомобилями дело обстоит иначе. Эксперт подчеркивает, что такие машины требуют внимания со стороны владельцев, как и любой другой автомобиль в этом классе.
"Если соблюдать эти простые правила, машина прослужит долго и не будет подвержена коррозии", — добавил Лысаков.
Лысаков напомнил, что российские дороги часто обрабатываются химическими реагентами, которые негативно влияют на кузов автомобилей. Смесь реагентов с маслами и выхлопными газами создает разрушительный эффект, ускоряя коррозию.
Для борьбы с этими факторами эксперт рекомендует ежегодно использовать специальные составы, которые защищают автомобиль не только от ржавчины, но и от замыканий.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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