Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
В 2025 году в Москве появится сервис заселения в отели по биометрии
Ученые открыли мух-паразитов для борьбы с муравьями
В Германии испытали пластырь из стволовых клеток для лечения сердца
Украина начала импортировать газ из-за критической нехватки запасов
Галстуки в женском гардеробе: как выбрать идеальный аксессуар
Невролог Бекоева рассказала, почему полезно собирать пазлы
Сколько котят может родить кошка за раз

Мифы о китайских машинах: что скрывают конкуренты и как обстоят дела на самом деле

1:59
Авто

Существует мнение, что китайские автомобили спустя пару лет эксплуатации превращаются в "ржавые коробки". Однако это утверждение не соответствует действительности, считает автоэксперт Вячеслав Лысаков. Он объяснил, почему миф о ненадежности "китайцев" в плане коррозии не имеет оснований.

Ржавчина на автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на автомобиле

Премиум-сегмент: защита на 100%

Современные китайские автомобили, особенно из премиального сегмента, такие как электрокары и гибриды, практически не подвержены коррозии.

"Эти машины состоят из алюминиевых деталей или имеют специальную антикоррозийную обработку. Поэтому их защита от ржавчины максимально надежна", — отметил Лысаков.

Такие автомобили рассчитаны на длительный срок службы и соответствуют высоким стандартам качества.

Бюджетные модели: как продлить срок службы

С бюджетными китайскими автомобилями дело обстоит иначе. Эксперт подчеркивает, что такие машины требуют внимания со стороны владельцев, как и любой другой автомобиль в этом классе.

Основные рекомендации:

  • Проводить антикоррозийную обработку минимум раз в год.
  • Уделять внимание обработке не только днища, но и скрытых элементов: порогов, дверей, арок.

"Если соблюдать эти простые правила, машина прослужит долго и не будет подвержена коррозии", — добавил Лысаков.

Российские особенности: химия на дорогах

Лысаков напомнил, что российские дороги часто обрабатываются химическими реагентами, которые негативно влияют на кузов автомобилей. Смесь реагентов с маслами и выхлопными газами создает разрушительный эффект, ускоряя коррозию.

Для борьбы с этими факторами эксперт рекомендует ежегодно использовать специальные составы, которые защищают автомобиль не только от ржавчины, но и от замыканий.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Последние материалы
Телефоны Samsung получат четыре обновления ОС Android
Подвеска прослужит дольше: этот простой метод защитит детали от износа
Чтобы малина не сбежала с грядки: как правильно посадить и ограничить её разрастание
Сколько котят может родить кошка за раз
Мифы о китайских машинах: что скрывают конкуренты и как обстоят дела на самом деле
Как удалить старые обои без нервов и грязи: секреты ремонта своими руками
Скиньте 10 кг на велосипеде! Сколько для этого нужно заниматься?
Дональд Трамп вводит 25% пошлины на товары из Мексики и Канады
Раскрыты тайна связи певицы Нюши и звезды Битвы экстрасенсов Никиты Турчина
Секрет безупречного торта Карпатка: как удивить любимого на 14 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.