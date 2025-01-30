Как круиз-контроль может сделать ваши поездки дешевле — раскрываем хитрости

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Расходы на топливо — одна из самых болезненных статей расходов для автовладельцев и бизнеса. Но есть несколько простых приемов, которые помогут существенно снизить затраты.

Экономия для водителей

Генеральный директор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров советует водителям:

Использовать круиз-контроль на дальних расстояниях. Это помогает поддерживать постоянную скорость, избегая лишнего расхода топлива.

Придерживаться "экономичного" стиля вождения. Плавное ускорение, отсутствие резких торможений и выбор оптимального маршрута помогут сэкономить.

Воспользоваться программами лояльности на заправках. Скидки и кэшбэк на местных АЗС могут дать ощутимую выгоду.

Решения для бизнеса

Для бизнеса, где расходы на топливо особенно чувствительны, Комаров рекомендует цифровизацию процессов. Внедрение специализированных программ автоматизации позволяет:

Отслеживать расход топлива и перерасход.

Автоматизировать учет и работу с топливными сервисами.

Оптимизировать эксплуатацию автопарка, что снижает издержки.

Цифровизация процессов становится особенно важной в условиях роста цен на нефтепродукты.

Топливо продолжает дорожать

Эксперт прогнозирует, что в феврале 2025 года стоимость топлива вырастет еще на 1-2%. За 2024 год цены на бензин в России увеличились в среднем на 11,13%, что превышает уровень инфляции (9,52%).

Таким образом, для водителей и бизнеса экономия на топливе становится не просто выгодной, а необходимой стратегией.