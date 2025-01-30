Ремонт китайских машин: почему автосервисы разводят руками и что делать владельцам

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Китайские автомобили захватывают российский рынок, но их владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Одной из ключевых проблем становится сложность диагностики и ремонта этих машин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Проблемы с диагностикой и запчастями

Сотрудники техцентров жалуются на нехватку оборудования и отсутствие электронных каталогов запчастей для китайских моделей. Как отметил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин, китайские автопроизводители неохотно предоставляют необходимое диагностическое оборудование и программное обеспечение.

"Действующее законодательство не обязывает производителей делиться технической информацией с дилерами, что серьезно усложняет обслуживание автомобилей", — объяснил он.

Это приводит к тому, что поиск неисправностей на китайских автомобилях затягивается, а их ремонт занимает больше времени по сравнению с машинами европейских, японских или корейских марок.

Рестайлинги и новые сложности

Частые обновления моделей только добавляют хлопот. После рестайлинга даже базовые детали могут не подойти из-за изменений в конструкции.

"Нередко приходится заказывать запчасти не по каталогу, а по фотографии", — посетовал Подщеколдин.

Дилеры и вторичный рынок

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркивает, что дилеры иногда не задумываются о том, как машины "экзотических" китайских брендов будут обслуживаться. Это отражается на ликвидности таких автомобилей на вторичном рынке: при возникновении сложных проблем их стоимость может резко упасть.

Реальные истории: ожидание запчастей и дорогой ремонт

Проблемы не обошли стороной даже машины официально представленных в России брендов. Как рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, один из его подписчиков ждал дверь для китайского автомобиля, заказанную у дилера, почти четыре месяца. Доставка детали обошлась в приличную сумму.

Растущая популярность китайских автомобилей в России неизбежно связана с рисками для владельцев. Сложности с диагностикой, долгие сроки поставок запчастей и низкая ликвидность на вторичном рынке — вот основные вызовы, с которыми предстоит столкнуться нынешним и будущим владельцам.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

