Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соль: как неправильное потребление разрушает ваше здоровье
Как слетать в Вену, Барселону или Осло за 20 тысяч рублей
Какие привычки ускоряют появление морщин вокруг губ и как их избежать?
Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15-часов в сутки без выходных
Стальной пресс вам обеспечен: 3 техники для эффективной прокачки мышц живота
Гордон опровергла информацию о завершении проверки по факту смерти Яниса Тиммы
Ваш старый ковер — это сокровище: 8 способов дать ему вторую жизнь
Ходить босиком дома — полезно или вредно? Эксперты разобрали все за и против
Мирра Андреева может войти в топ-5 мирового рейтинга

Липучки покоряют городские дороги, шипы остаются в прошлом

2:09
Авто

Задумывались ли вы, почему всё больше водителей предпочитают зимние шины без шипов? Оказывается, современные "липучки" обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для зимнего сезона.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Тихая и комфортная езда

Отсутствие шипов обеспечивает более тихое движение, что особенно важно при частых поездках по городу. Кроме того, мягкий состав резины "липучек" способствует лучшему сцеплению на заснеженных дорогах.

Снижение износа дорожного покрытия

Шипованные шины могут повреждать асфальт, создавая колеи и выбоины. Использование "липучек" помогает сохранить дороги в лучшем состоянии, что положительно сказывается на безопасности движения.

Универсальность использования

"Липучки" эффективны не только на снегу, но и на мокром или сухом асфальте. Это делает их идеальным выбором для регионов с переменчивыми зимними условиями.

Экономия топлива

Благодаря меньшему сопротивлению качению, шины без шипов способствуют снижению расхода топлива, что позволяет сэкономить на заправке.

Долговечность

Современные "липучки" изготавливаются из высококачественных материалов, обеспечивающих долгий срок службы и устойчивость к износу.

Экологичность

Отказ от шипов снижает количество пыли и микрочастиц, выбрасываемых в атмосферу, что способствует улучшению экологической обстановки.

Улучшенное торможение на льду

Современные технологии позволяют "липучкам" обеспечивать эффективное торможение даже на обледенелых поверхностях благодаря специальным ламелям и составу резины.

Отсутствие ограничений в некоторых странах

В некоторых регионах использование шипованных шин запрещено или ограничено. "Липучки" не подпадают под такие ограничения, что делает их более универсальным выбором для путешественников.

Переход на зимние шины без шипов может улучшить комфорт и безопасность вождения, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Мы просто беднеем: таксисты в РФ столкнулись с резким снижением доходов и устроили протесты
Экономика и бизнес
Мы просто беднеем: таксисты в РФ столкнулись с резким снижением доходов и устроили протесты Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Какие привычки ускоряют появление морщин вокруг губ и как их избежать?
Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15-часов в сутки без выходных
Стальной пресс вам обеспечен: 3 техники для эффективной прокачки мышц живота
Гордон опровергла информацию о завершении проверки по факту смерти Яниса Тиммы
Ваш старый ковер — это сокровище: 8 способов дать ему вторую жизнь
Ходить босиком дома — полезно или вредно? Эксперты разобрали все за и против
Мирра Андреева может войти в топ-5 мирового рейтинга
Когда болеутоляющие не помогут: о каких заболеваниях нужно знать
Как сохранить салон автомобиля в идеальном состоянии зимой
Не стираете новую одежду? Тогда будьте готовы к этим последствиям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.