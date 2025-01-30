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Глушить мотор при остановке ДПС — полезная привычка или лишний риск

2:22
Авто

После отмены обязательного техосмотра и изменений в правилах эксплуатации автомобилей многие водители стали выключать двигатель при остановке сотрудниками ДПС. Этот подход, казалось бы, помогает избежать некоторых проблем, но может привести и к обратному эффекту. Зачем автомобилисты так поступают, и что об этом думают инспекторы?

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Скрыть неисправности: действительно ли это работает

Основная причина, по которой водители глушат мотор, — скрыть возможные неисправности автомобиля. Когда двигатель выключен, приборная панель гаснет, и инспектор не может увидеть горящие индикаторы, такие как ABS или Check Engine. Поскольку новые правила запрещают эксплуатацию автомобилей с определёнными неисправностями, некоторые водители полагают, что так можно избежать проблем.

Однако этот способ может вызвать у инспектора подозрения. Если сотрудник ДПС заметит, что двигатель был специально заглушен, он может заподозрить, что водитель пытается что-то скрыть. В таком случае возможен более детальный осмотр автомобиля.

Попытка избежать штрафа за ремень безопасности

Ещё одна причина, по которой водители глушат двигатель, — попытка избежать штрафа за непристёгнутый ремень. Некоторые автомобилисты считают, что если мотор выключен, они не обязаны быть пристёгнутыми. Ведь пункт 2.1.2 ПДД требует пристёгиваться только во время движения.

Однако эта тактика не избавляет от ответственности. Если инспектор заметил, что ремень не был пристёгнут во время движения, штраф неизбежен. По статье 12.6 КоАП РФ сумма штрафа за это нарушение составляет до 1 тысячи рублей. Таким образом, заглушить двигатель недостаточно, чтобы избежать наказания.

Что говорят инспекторы

Представители ГАИ предупреждают: попытки скрыть неисправности или избежать штрафа с помощью таких уловок не приносят пользы. Напротив, они могут вызвать лишние подозрения и привести к более тщательной проверке автомобиля. Вместо того чтобы полагаться на хитрости, лучше следить за исправностью машины и соблюдать правила дорожного движения.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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