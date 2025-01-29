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Две шины повреждены на дороге: как добраться до шиномонтажа без эвакуатора

2:31
Авто

Повреждение двух шин одновременно — ситуация, с которой может столкнуться любой водитель. Особенно это критично зимой, вдали от населённых пунктов, когда возможности оперативно решить проблему ограничены. Если в автомобиле только одна запаска, возникает реальная проблема. Как действовать в такой ситуации, чтобы выбраться из затруднения?

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Основные причины повреждений шин

Наиболее частые причины проколов — это острые предметы, такие как гвозди или саморезы, а также попадание в выбоины с острыми краями. Последнее особенно опасно на высокой скорости, когда сила удара может привести к повреждению не только одной, но и сразу двух шин.

При одиночном проколе водитель обычно справляется с помощью запасного колеса. Но когда повреждения касаются двух шин, стандартный набор инструментов оказывается недостаточным. В таких случаях приходится искать альтернативные решения.

Первая проверка и оценка повреждений

Первым делом важно остановиться в безопасном месте и осмотреть колёса. Чаще всего прокол заметен в области протектора, где застревают посторонние предметы. Не торопитесь удалять гвоздь или шуруп — если сделать это сразу, давление в колесе упадёт гораздо быстрее, и доехать до шиномонтажа будет сложнее.

Способы временного решения проблемы

  1. Электрический компрессор. Если в машине есть компрессор, вы сможете подкачивать повреждённое колесо на протяжении пути. Это временное решение, но оно позволяет добраться до ближайшей станции шиномонтажа. Следите за давлением, чтобы избежать дополнительных повреждений.

  2. Попутный транспорт. Если компрессора нет, остановите попутный автомобиль. Возможно, водители смогут доставить вас или повреждённое колесо до ближайшего шиномонтажа. Также можно воспользоваться попуткой, чтобы приобрести набор для ремонта шин на автозаправке.

  3. Набор для ремонта шин. Такие комплекты включают шило, рашпиль, клей и резиновые "жгуты" для заделки проколов. Это практичный способ временно устранить повреждение.

  4. Аэрозольный герметик. Герметик, распыляемый внутрь шины, быстро застывает и заполняет место прокола. Этот метод помогает доехать до шиномонтажа, но его нельзя использовать как постоянное решение.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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