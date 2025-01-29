Оторвали пистолет на АЗС? Вот что нужно сделать сразу — простой план действий

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Оторванный заправочный пистолет — это не такая уж редкая ситуация, как кажется. Особенно она часто происходит с начинающими водителями. Причина обычно банальна — невнимательность. Представьте: заправка, телефонный звонок, важное сообщение, и вы, отвлекшись, начинаете движение, забыв вытащить пистолет из горловины бака. Итог — повреждённое оборудование, растерянность и неприятный разговор с персоналом АЗС. Но как действовать, чтобы минимизировать последствия?

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Не паникуйте и остановитесь

Первое правило — сохраняйте спокойствие. Работники заправок давно привыкли к таким ситуациям, для них это не экстраординарное событие. Но важно понимать: с юридической точки зрения происшествие классифицируется как дорожно-транспортное. Оставление места такого "ДТП" может привести к серьёзным проблемам. Если вы заметили повреждение сразу, остановитесь и позовите сотрудника АЗС. Если обнаружили позже, немедленно возвращайтесь на место происшествия.

Чем грозит уезд с места происшествия

Согласно статье 12.27 КоАП РФ, оставление места ДТП может обернуться штрафом, лишением водительских прав на срок от года до полутора лет или даже административным арестом на 15 суток. Поэтому важно не игнорировать инцидент, а сразу зафиксировать его с помощью сотрудников ГАИ. После этого страховая компания по полису ОСАГО покроет ущерб, нанесённый заправке.

Разрывная муфта: ваш спаситель

Заправочные станции оснащаются разрывными муфтами — специальными устройствами, которые предотвращают утечку топлива при внешнем воздействии. Муфта автоматически разъединяет пистолет и шланг, выдерживая нагрузки до 180 кг. Это позволяет избежать серьёзных аварий и делает проблему решаемой за несколько минут. Если колонка оборудована такой муфтой, обычно сотрудники АЗС быстро устраняют последствия. В этом случае можно предложить символическую компенсацию и попросить расписку о том, что заправка не имеет претензий. Это поможет избежать проблем в будущем.

Как защититься от завышенных требований

Некоторые сотрудники АЗС могут попытаться преувеличить масштаб происшествия, завысив стоимость ремонта. Например, цена разрывной муфты редко превышает 5000 рублей. Если вам кажется, что вас пытаются обмануть, вызывайте сотрудников ГАИ. Это не только убережёт вас от лишних расходов, но и поможет выявить возможные нарушения со стороны заправочной станции.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

