Lada Niva готовится к перезапуску: всё, что нужно знать о легенде

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Lada Niva, культовый внедорожник, впервые увидевший свет в 1977 году, готовится к возвращению в обновлённом формате. Изначально планировалось, что новая версия будет разработана совместно с Renault и представлена в 2025 году на платформе CMF-B, которая используется в Dacia Duster. Однако планы были сорваны из-за текущей геополитической ситуации и прекращения сотрудничества с французским автопроизводителем.

Фото: За рулем is licensed under Free More info Lada Niva Sport

Альтернативный путь: концепт "4x4 Vision"

Теперь Lada изучает другие варианты для обновления модели. Одним из ключевых направлений может стать возвращение к концепту "4x4 Vision", который был представлен в 2018 году. Этот прототип выделялся современным, агрессивным дизайном и:

Большой решёткой радиатора с чёткими линиями.

Более массивным и смелым внешним видом.

Улучшенными характеристиками безопасности.

Однако детали о силовых агрегатах и технических решениях пока не раскрыты.

Экологические стандарты и европейский рынок

Существующая версия Lada Niva оснащена 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с., который не соответствует современным экологическим стандартам Европейского Союза. Это делает её практически недоступной для европейского рынка. Тем не менее, в России внедорожник продолжает оставаться популярным, предлагаясь по цене менее 14 000 евро.

Будущее остаётся неопределённым

Сегодня будущее Lada Niva — это ожидание официальных заявлений от производителя. Поклонники модели надеются на её возвращение в новом, современном формате, способном соответствовать требованиям времени.