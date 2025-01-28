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Tank 500 с дефектом, а Tank 400 уже готовится к выходу: все подробности

3:04
Авто

Tank 500, один из самых популярных внедорожников из Китая, столкнулся с серьёзной проблемой: массовый отзыв автомобилей из-за дефекта в топливной системе. Под отзыв попали модели Tank 500 Blacktrail, выпущенные с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года, сообщает EADaily.

Tank 500
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tank 500

"Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке. На всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака", — уточнили в ведомстве.

Владельцев автомобилей уже уведомили о необходимости привезти их в дилерские центры. Все работы проведут бесплатно, но пока не ясно, смогут ли решить проблему на территории России или же потребуется отправка машин обратно в Китай.

На фоне этих событий компания Great Wall Motor готовится порадовать российский рынок новой моделью — Tank 400. Официальный старт продаж ожидается в феврале. Цена на новинку будет начинаться от 5,8 млн рублей, а максимальная комплектация обойдётся в 6,2 млн рублей.

Что известно о Tank 400?

Tank 400 обещает быть не только стильным, но и мощным. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель на 245 л. с., который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Система полного привода Torque-on-Demand включает блокировку всех дифференциалов, понижающую передачу и 12 режимов движения. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды, а его расход топлива составляет 10,2 л на 100 км.

Особенности конструкции и оснащения

Tank 400 рассчитан на суровые условия эксплуатации. Его дорожный просвет составляет 235 мм, углы въезда и съезда равны 33° и 31° соответственно, а глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм. В базовом оснащении — цифровая панель приборов, мультимедийная система с 16,2-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора с функцией "прозрачного" капота и трёхзонный климат-контроль.

Для тех, кто готов заплатить больше, предусмотрены кожаная отделка салона, проекционный дисплей и другие премиальные опции.

Tank 400 — это не только мощь, но и комфорт. Несмотря на текущие проблемы с Tank 500, компания Great Wall Motor продолжает развивать линейку своих внедорожников и укреплять позиции на российском рынке, сообщают Известия.

Уточнения

Tank 400 — полноразмерный внедорожник, выпускаемый с 2023 года компанией Tank — внедорожным подразделением Great Wall Motors.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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