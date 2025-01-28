Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уксус и сода не помогут? Откройте для себя другие средства для борьбы с жиром
Как помочь собаке и кошке стать друзьями: советы по социализации
Как люди выживали в горах 4000 лет назад: уникальные находки в Сицзяне
Сколько свинины можно есть в неделю без вреда здоровью?
Весенний сигнал бедствия на яблонях: на это нужно обратить внимание прямо сейчас
Renault Twingo 2026: доступное будущее городских авто
Готовим из того, что осталось в холодильнике: капустные оладьи, которые полюбит вся семья
Фильм про Майкла Джексона переснимут из-за старой истории с клеветой
7 советов, как избавиться от секущихся кончиков

Бензин дорожает, но есть способы экономить — что советуют эксперты

2:06
Авто

Экономия топлива становится актуальной задачей для всех автовладельцев, особенно на фоне регулярного роста цен на бензин. Как снизить расходы? Использование круиз-контроля и "экономичный" стиль вождения могут стать простыми, но эффективными решениями. Об этом рассказал генеральный директор программы автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров, сообщает "За рулем".

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Круиз-контроль — помощник в экономии

Круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость, что уменьшает перерасход топлива, уточняет эксперт. Это особенно важно при дальних поездках, где скорость движения сильно влияет на общий расход.

Кроме того, Комаров советует пользоваться программами лояльности на автозаправках. С помощью скидок и кэшбэка автовладельцы могут сэкономить значительные суммы на топливе.

Бизнес и цифровизация: экономия на автопарке

Повышение цен на топливо затрагивает не только частных автовладельцев, но и компании. Один из наиболее эффективных способов оптимизации затрат — цифровизация процессов учета и расхода топлива.

"Специализированные программы позволяют автоматизировать работу с топливными сервисами. Это включает сбор и обработку данных о расходе, перерасходе и экономии топлива, а также упрощает управление автопарком", — объясняет Комаров.

Цифровые решения помогают компаниям сократить расходы на эксплуатацию автопарка, что особенно актуально в условиях роста цен на нефтепродукты.

Прогноз роста цен на топливо

Комаров прогнозирует, что стоимость бензина в феврале может вырасти еще на 1-2%. По итогам 2024 года цены на бензин в России уже увеличились в среднем на 11,13%, при общей инфляции в 9,52%. Эти цифры подтверждают, что вопросы экономии топлива становятся всё более насущными.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Садоводство, цветоводство
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Эксперт по ПВО Кнутов рассказал, когда откроются аэропорты юга России Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ разгромили ВСУ в Двуречной, США отказались рассматривать план победы Зеленского Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Картофель будет крупным и вкусным: это удобрение творит чудеса на грядке
Последние материалы
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Новые горы под Землёй: они в 100 раз выше Эвереста
Ваши даже самые сложные пароли под угрозой: что нужно знать о вредоносных атаках
Снотворные и деменция: что нужно знать пожилым людям?
Утренние тренировки: почему лучше заниматься до завтрака
Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед
От эйфории до операции: опасности экстремальных диет на примере одного пациента
Неизвестная инфекция в Индии унесла 17 жизней: Роспотребнадзор следит за вспышкой болезни
Горячая и холодная обработка семян: как сделать это правильно
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в Telegram
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.