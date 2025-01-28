Бензин дорожает, но есть способы экономить — что советуют эксперты

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Экономия топлива становится актуальной задачей для всех автовладельцев, особенно на фоне регулярного роста цен на бензин. Как снизить расходы? Использование круиз-контроля и "экономичный" стиль вождения могут стать простыми, но эффективными решениями. Об этом рассказал генеральный директор программы автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров, сообщает "За рулем".

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Круиз-контроль — помощник в экономии

Круиз-контроль помогает поддерживать постоянную скорость, что уменьшает перерасход топлива, уточняет эксперт. Это особенно важно при дальних поездках, где скорость движения сильно влияет на общий расход.

Кроме того, Комаров советует пользоваться программами лояльности на автозаправках. С помощью скидок и кэшбэка автовладельцы могут сэкономить значительные суммы на топливе.

Бизнес и цифровизация: экономия на автопарке

Повышение цен на топливо затрагивает не только частных автовладельцев, но и компании. Один из наиболее эффективных способов оптимизации затрат — цифровизация процессов учета и расхода топлива.

"Специализированные программы позволяют автоматизировать работу с топливными сервисами. Это включает сбор и обработку данных о расходе, перерасходе и экономии топлива, а также упрощает управление автопарком", — объясняет Комаров.

Цифровые решения помогают компаниям сократить расходы на эксплуатацию автопарка, что особенно актуально в условиях роста цен на нефтепродукты.

Прогноз роста цен на топливо

Комаров прогнозирует, что стоимость бензина в феврале может вырасти еще на 1-2%. По итогам 2024 года цены на бензин в России уже увеличились в среднем на 11,13%, при общей инфляции в 9,52%. Эти цифры подтверждают, что вопросы экономии топлива становятся всё более насущными.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

