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Парковка для многодетных и пенсионеров: что изменится по новому закону

1:37
Авто

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил новые меры, которые могут сделать парковку в России более доступной для некоторых категорий граждан. В своём обращении к министру транспорта РФ Роману Старовойту, копия которого оказалась в распоряжении RT, он обозначил несколько инициатив.

зимняя парковка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
зимняя парковка

Парковочные льготы для беременных и многодетных

По мнению Милонова, беременные женщины должны получить право на временное разрешение для парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Он также считает целесообразным рассмотреть возможность предоставления такого права многодетным автовладельцам. Депутат отметил, что такие предложения неоднократно поступали от граждан, желающих улучшить действующую систему платной парковки.

Льготы для пенсионеров и людей с инвалидностью

Ещё одной инициативой Милонова является введение льготной оплаты парковки для пенсионеров. Кроме того, он предложил разрешить водителям с инвалидностью парковаться по льготным тарифам в любых зонах, если специализированные места заняты. Депутат считает, что это будет справедливым решением в условиях локальной нехватки парковочных мест для людей с особыми потребностями.

Зачем нужны изменения

Милонов подчёркивает, что текущие правила парковки требуют доработки, чтобы учитывать интересы уязвимых групп населения. Такие меры, по его мнению, помогут снизить социальное напряжение и создать более комфортные условия для автомобилистов.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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