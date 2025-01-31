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Ошибки в обслуживании коробки передач, которые дорого обходятся

2:14
Авто

Когда нужно менять трансмиссионную жидкость, чтобы избежать серьёзных проблем с коробкой передач? На этот вопрос ответил технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев. Несмотря на то что производители автомобилей нередко заявляют, что жидкость в автоматической коробке передач (АКПП) рассчитана на весь срок службы, этот срок остаётся неопределённым.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Почему трансмиссионную жидкость нужно менять

Современные жидкости для АКПП обладают высокой стойкостью к окислению и рассчитаны на длительное использование. Однако со временем они теряют свои полезные свойства и загрязняются продуктами износа фрикционных элементов и деталей коробки передач. Это может привести к снижению эффективности работы АКПП, её перегреву и даже поломке.

Особенно быстро жидкость изнашивается в условиях высоких нагрузок:

  • буксировка прицепов;
  • резкие ускорения;
  • длительное движение в пробках.

Рекомендации по замене жидкости

Одним из ведущих производителей трансмиссий, японской компанией Aisin, рекомендована следующая схема:

  • частичная замена — каждые два года или каждые 20 000 км пробега;
  • полная замена — каждые 60-80 тысяч километров.

При частичной замене обновляется только 30-50% жидкости, в то время как оставшаяся старая жидкость ускоряет процесс окисления новой и сохраняет загрязнения, такие как металлическая пыль и продукты износа. Для полной замены жидкости требуется специализированное оборудование, которое есть не во всех автосервисах. Также рекомендуется менять фильтры: тонкой очистки и грубой, которая выполняет функцию маслоприёмника.

Как сохранить трансмиссию в хорошем состоянии

Ключ к долгой и надёжной работе АКПП — чистая трансмиссионная жидкость и регулярное сервисное обслуживание. Своевременная замена жидкости позволяет продлить срок службы коробки передач и избежать дорогостоящего ремонта. Павел Бахарев подчёркивает: пренебрежение этим простым правилом может обернуться значительными расходами.

Уточнения

Трансми́ссия (силовая передача) — в машиностроении все механизмы, соединяющие двигатель с тем, что должно двигаться (например, с колёсами в автомобиле), а также всё, что обеспечивает работу этих механизмов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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