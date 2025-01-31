Что делать, если двигатель долго остаётся холодным

Зимой непрогретый двигатель автомобиля может стать причиной множества проблем — как технических, так и связанных с комфортом. Об этом рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова. Она подчеркнула, что поддержание рабочей температуры двигателя — ключевой фактор его стабильной работы и долговечности.
Эксплуатация двигателя в непрогретом состоянии приводит к ускоренному износу деталей, увеличению расхода топлива и образованию нагара. Особенно страдает катализатор, который при низких температурах быстрее изнашивается из-за воздействия конденсата и остатков неполного сгорания топлива. Кроме того, недостаточный прогрев двигателя снижает эффективность отопления салона, что в зимний период критично для комфорта водителя и пассажиров.
Определить проблему с прогревом можно по следующим признакам:
Среди причин, по которым двигатель не достигает рабочей температуры, Юлия Трушкова выделяет:
Если вы замечаете, что двигатель не достигает рабочей температуры, не откладывайте визит на диагностику. Специалисты смогут проверить состояние термостата, датчиков и других элементов системы охлаждения, чтобы исключить риск серьёзных поломок. Игнорирование этой проблемы может привести к дорогостоящему ремонту и сокращению срока службы автомобиля.
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.
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