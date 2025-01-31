Что делать, если двигатель долго остаётся холодным

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Зимой непрогретый двигатель автомобиля может стать причиной множества проблем — как технических, так и связанных с комфортом. Об этом рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова. Она подчеркнула, что поддержание рабочей температуры двигателя — ключевой фактор его стабильной работы и долговечности.

Фото: Wikipedia by メルビル, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ тахометр

Чем опасен непрогретый двигатель

Эксплуатация двигателя в непрогретом состоянии приводит к ускоренному износу деталей, увеличению расхода топлива и образованию нагара. Особенно страдает катализатор, который при низких температурах быстрее изнашивается из-за воздействия конденсата и остатков неполного сгорания топлива. Кроме того, недостаточный прогрев двигателя снижает эффективность отопления салона, что в зимний период критично для комфорта водителя и пассажиров.

Как понять, что двигатель плохо прогревается

Определить проблему с прогревом можно по следующим признакам:

Индикатор температуры на приборной панели долго остаётся в "синей зоне" или не достигает нормальной температуры.

В автомобилях без такого индикатора на неисправность могут указывать слабый обогрев салона, повышенный расход топлива и конденсат в выхлопной системе.

Основные причины недостаточного прогрева

Среди причин, по которым двигатель не достигает рабочей температуры, Юлия Трушкова выделяет:

Неисправный термостат. Этот элемент отвечает за регулировку температуры двигателя. При его поломке охлаждающая жидкость циркулирует слишком быстро, что мешает мотору прогреться. Короткие поездки. Если автомобиль используется только для непродолжительных поездок, двигатель не успевает прогреться. Суровые климатические условия. В холодных регионах проблема прогрева становится особенно актуальной.

Неисправный датчик температуры. Он может передавать неверные данные, создавая ложное ощущение, что всё в порядке.

Что делать, если двигатель плохо прогревается

Если вы замечаете, что двигатель не достигает рабочей температуры, не откладывайте визит на диагностику. Специалисты смогут проверить состояние термостата, датчиков и других элементов системы охлаждения, чтобы исключить риск серьёзных поломок. Игнорирование этой проблемы может привести к дорогостоящему ремонту и сокращению срока службы автомобиля.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.



