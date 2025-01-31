Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затонувший город Байи: курорт, на котором отдыхала древнеримская элита
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?
Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы
Тайна южноафриканского вина: 330 лет истории в одном бокале
Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье
Любимые фисташки: как уникальные сорта делают их такими дорогими

Не промоете это место — коррозия уничтожит авто

Авто

Задумывались, стоит ли мыть машину зимой, если грязи на дорогах меньше, чем летом? Многие водители боятся примерзших дверей после мойки, а некоторые считают эту процедуру необязательной. Но действительно ли можно отказаться от мытья зимой? С этим вопросом помог разобраться руководитель кузовных станций FIT SERVICE Ярослав Кукарин.

Автомойка
Фото: commons.wikimedia.org by CurranH (talk) (Uploads), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомойка

Нужно ли мыть машину зимой

По мнению эксперта, зимняя мойка необходима, даже если автомобиль кажется чистым. На дорогах больших городов активно используют реагенты, которые оседают на кузове и в скрытых местах автомобиля. Если их не удалять, это может привести к коррозии. Кукарин рекомендует мыть машину примерно раз в две-три недели, в зависимости от условий и степени загрязнения.

Какие места требуют особого внимания

Зимой на мойке важно уделить внимание деталям. Просите тщательно промывать:

  • пороги со стороны днища,
  • нишу запасного колеса,
  • заднюю часть под багажником.

В этих зонах скапливается наледь, песок и реагенты, которые могут повредить покрытие автомобиля.

Особенности зимней мойки

Процесс мойки зимой отличается от летнего. Перед началом процедуры важно дать машине прогреться до 10 градусов, чтобы избежать резкого перепада температуры. Мойка обычно начинается с прохладной воды, затем применяется химия и тёплая вода. После мойки обязательно продуйте замки, личинки и все механизмы, чтобы удалить влагу, которая может замерзнуть. Также рекомендуется смазать резиновые уплотнители силиконом для защиты от мороза.

Как выбрать подходящее время

Планируйте мойку в более тёплые дни. Если синоптики обещают затяжные морозы, лучше помыть машину заранее. После мойки полезно заехать в тёплое помещение, например, на парковку торгового центра, в гараж или на подземную стоянку.

Мойка после зимы

С наступлением весны и плюсовой температуры обязательно проведите мойку днища. Это важно как для новых, так и для старых автомобилей. Авто поднимут на подъёмнике, чтобы очистить скрытые полости и стыки, где могли остаться реагенты. Их остатки провоцируют коррозию, поэтому такая мойка — залог долговечности вашего автомобиля.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян
Авто
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян Аудио 
Худей без долгих кардио: простой способ сжечь жир на животе за 20 мин
Новости спорта
Худей без долгих кардио: простой способ сжечь жир на животе за 20 мин Аудио 
Устаревший телевизор? Вот как сделать его умным с помощью USB
Недвижимость
Устаревший телевизор? Вот как сделать его умным с помощью USB
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Лёгкие блюда Грузии: рецепты, которые удивят ваш стол
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Не промоете это место — коррозия уничтожит авто
Мужская мода 2025: самые яркие тренды нового сезона
Фастфуд без последствий: как избежать лишних калорий и сохранить здоровье?
Доступный способ утепления потолка в бане, который прослужит долгие годы
Тайна южноафриканского вина: 330 лет истории в одном бокале
Синдром раздраженного кишечника: как вернуть комфорт и здоровье
Любимые фисташки: как уникальные сорта делают их такими дорогими
Разоблачение мифа: 8 пауков в год во сне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.