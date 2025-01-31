Не промоете это место — коррозия уничтожит авто

Задумывались, стоит ли мыть машину зимой, если грязи на дорогах меньше, чем летом? Многие водители боятся примерзших дверей после мойки, а некоторые считают эту процедуру необязательной. Но действительно ли можно отказаться от мытья зимой? С этим вопросом помог разобраться руководитель кузовных станций FIT SERVICE Ярослав Кукарин.

Фото: commons.wikimedia.org by CurranH (talk) (Uploads), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомойка

Нужно ли мыть машину зимой

По мнению эксперта, зимняя мойка необходима, даже если автомобиль кажется чистым. На дорогах больших городов активно используют реагенты, которые оседают на кузове и в скрытых местах автомобиля. Если их не удалять, это может привести к коррозии. Кукарин рекомендует мыть машину примерно раз в две-три недели, в зависимости от условий и степени загрязнения.

Какие места требуют особого внимания

Зимой на мойке важно уделить внимание деталям. Просите тщательно промывать:

пороги со стороны днища,

нишу запасного колеса,

заднюю часть под багажником.

В этих зонах скапливается наледь, песок и реагенты, которые могут повредить покрытие автомобиля.

Особенности зимней мойки

Процесс мойки зимой отличается от летнего. Перед началом процедуры важно дать машине прогреться до 10 градусов, чтобы избежать резкого перепада температуры. Мойка обычно начинается с прохладной воды, затем применяется химия и тёплая вода. После мойки обязательно продуйте замки, личинки и все механизмы, чтобы удалить влагу, которая может замерзнуть. Также рекомендуется смазать резиновые уплотнители силиконом для защиты от мороза.

Как выбрать подходящее время

Планируйте мойку в более тёплые дни. Если синоптики обещают затяжные морозы, лучше помыть машину заранее. После мойки полезно заехать в тёплое помещение, например, на парковку торгового центра, в гараж или на подземную стоянку.

Мойка после зимы

С наступлением весны и плюсовой температуры обязательно проведите мойку днища. Это важно как для новых, так и для старых автомобилей. Авто поднимут на подъёмнике, чтобы очистить скрытые полости и стыки, где могли остаться реагенты. Их остатки провоцируют коррозию, поэтому такая мойка — залог долговечности вашего автомобиля.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

