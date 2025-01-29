Как не уснуть за рулём: простые способы борьбы с усталостью

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Каждый четвёртый случай аварий на загородных трассах связан с усталостью водителей. Долгие часы за рулём, монотонность дороги, однообразие пейзажей — всё это может привести к сонливости. Особенно опасно управлять автомобилем ночью, когда организм требует отдыха. ГИБДД предупреждает: нужно знать, как справляться с этим состоянием. Вот главные рекомендации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Опасные часы за рулём

Сонливость чаще всего наступает в определённые периоды суток, когда физиологическая активность человека снижается:

с 13:00 до 16:00,

с 20:00 до 22:00,

с 9:00 до 10:00 утра,

с 2:00 до 4:00 ночи.

Эти промежутки считаются наиболее опасными для водителей. Поэтому перед поездкой важно выспаться, а ночных поездок лучше избегать.

Простые советы для борьбы с усталостью

Если вы почувствовали усталость, лучше остановиться и поспать хотя бы 20 минут. Такой короткий отдых позволит восстановить концентрацию ещё на несколько часов. Однако, если сделать паузу нет возможности, попробуйте следующие методы:

Музыка и пение

Включите энергичную, но не агрессивную музыку. Подпевайте — это активирует дыхание и насыщает кровь кислородом, что поможет бороться с усталостью. Движение и физическая активность

Сделайте упражнения прямо в машине: напрягайте и расслабляйте мышцы, не задействованные в вождении. Наклоны головы или растирание висков улучшат кровообращение. Свежий воздух и умывание

Откройте окно, чтобы впустить холодный воздух. А лучше остановитесь и умойтесь холодной водой. Это даёт быстрый и заметный эффект.

Кофе, чай и другие напитки

Кофеин помогает не всем. Для некоторых водителей зелёный чай оказывается более эффективным. Есть и нестандартные способы: жевание кофейных зёрен или кислых леденцов помогает взбодриться.

Что касается энергетических напитков, их влияние может быть непредсказуемым. Попробуйте такой напиток заранее в спокойных условиях, чтобы понять, как он действует на вас. Но помните: злоупотребление энергетиками вредно для здоровья.

Чтобы сохранить себя и окружающих в безопасности: