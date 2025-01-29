Как не уснуть за рулём: простые способы борьбы с усталостью

Каждый четвёртый случай аварий на загородных трассах связан с усталостью водителей. Долгие часы за рулём, монотонность дороги, однообразие пейзажей — всё это может привести к сонливости. Особенно опасно управлять автомобилем ночью, когда организм требует отдыха. ГИБДД предупреждает: нужно знать, как справляться с этим состоянием. Вот главные рекомендации.
Сонливость чаще всего наступает в определённые периоды суток, когда физиологическая активность человека снижается:
Эти промежутки считаются наиболее опасными для водителей. Поэтому перед поездкой важно выспаться, а ночных поездок лучше избегать.
Если вы почувствовали усталость, лучше остановиться и поспать хотя бы 20 минут. Такой короткий отдых позволит восстановить концентрацию ещё на несколько часов. Однако, если сделать паузу нет возможности, попробуйте следующие методы:
Музыка и пение
Включите энергичную, но не агрессивную музыку. Подпевайте — это активирует дыхание и насыщает кровь кислородом, что поможет бороться с усталостью.
Движение и физическая активность
Сделайте упражнения прямо в машине: напрягайте и расслабляйте мышцы, не задействованные в вождении. Наклоны головы или растирание висков улучшат кровообращение.
Свежий воздух и умывание
Откройте окно, чтобы впустить холодный воздух. А лучше остановитесь и умойтесь холодной водой. Это даёт быстрый и заметный эффект.
Кофеин помогает не всем. Для некоторых водителей зелёный чай оказывается более эффективным. Есть и нестандартные способы: жевание кофейных зёрен или кислых леденцов помогает взбодриться.
Что касается энергетических напитков, их влияние может быть непредсказуемым. Попробуйте такой напиток заранее в спокойных условиях, чтобы понять, как он действует на вас. Но помните: злоупотребление энергетиками вредно для здоровья.
Чтобы сохранить себя и окружающих в безопасности:
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.