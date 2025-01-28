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Как завести автомобиль зимой: секретная функция, о которой знают не все

2:21
Авто

Многие автомобилисты сталкиваются с трудностями запуска двигателя в морозы. Одной из частых проблем становится залитие свечей зажигания, которое возникает после нескольких неудачных попыток завести автомобиль. Для решения этой проблемы автопроизводители предусмотрели скрытую функцию, которая значительно упрощает процесс запуска двигателя, избавляя от необходимости вручную снимать и сушить свечи.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Что такое функция продувки цилиндров

Функция продувки цилиндров позволяет удалить излишки топлива из двигателя и подсушить свечи зажигания без необходимости открывать капот. Эта опция доступна на многих моделях автомобилей с карбюраторной или инжекторной системой впрыска топлива. Однако не все владельцы автомобилей знают о её существовании.

Функция особенно полезна зимой, когда риск залить свечи возрастает. Она активируется с помощью простых действий и подходит для большинства машин. Однако владельцам некоторых японских и немецких автомобилей начала 2000-х годов следует сначала изучить руководство пользователя, так как в ряде моделей эта опция отсутствует.

Как активировать режим продувки

Для включения функции продувки цилиндров выполните следующие шаги:

  1. Сядьте за руль и вставьте ключ в замок зажигания.
  2. Полностью нажмите педаль газа.
  3. Поверните ключ в положение старт и удерживайте стартер включённым в течение 7–10 секунд.
  4. Во время полного нажатия педали газа форсунки автоматически блокируют подачу топлива, а поступающий воздух вытесняет излишки бензина и сушит свечи.

После завершения процедуры отпустите педаль газа и попробуйте снова запустить двигатель. Если первая попытка оказалась неудачной, можно повторить процесс. Главное — следить за состоянием аккумулятора, чтобы не допустить его полной разрядки.

Почему это важно знать

Знание о функции продувки цилиндров может спасти вас от лишних хлопот в морозное утро, когда мотор отказывается заводиться. Это простое, но эффективное решение помогает избежать похода в автосервис или затрат на вызов эвакуатора, а также экономит ваше время и нервы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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