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Один неверный поворотник — и ДТП: какой сигнал обязаны включать водители

2:16
Авто

Указатели поворотов — незаменимая часть безопасности на дорогах. Они заранее предупреждают водителей о маневре и помогают избежать опасных ситуаций. Однако правильное использование поворотников при выезде с второстепенной дороги на главную до сих пор вызывает споры. Вопрос, какой сигнал включать — правый или левый, особенно остро стоит на перекрёстках с острым углом.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Что говорит практика и логика водителей

Некоторые автолюбители настаивают на включении левого поворотника при съезде с второстепенной дороги. Они аргументируют это тем, что левый сигнал лучше виден другим участникам движения, особенно если угол поворота достаточно острый.

Другая группа водителей выбирает левый поворотник для информирования о перестроении в соседний ряд на главной дороге. Они считают, что это предупреждает остальных о манёвре. Однако такая практика не только противоречит ПДД, но и способна запутать других водителей.

Сторонники строгого соблюдения правил дорожного движения настаивают на включении правого поворотника. По их мнению, это единственно верный сигнал, поскольку он соответствует намерению водителя повернуть направо. Использование левого сигнала, напротив, может создать путаницу и даже привести к аварии.

Четкая позиция ГАИ

Инспектор ГАИ расставил точки над "и" в этом споре, ссылаясь на пункт 8.1 ПДД. Правила требуют подавать сигнал именно в направлении предполагаемого манёвра. При повороте направо это означает использование правого поворотника. Даже если он может быть менее заметен для водителей на главной дороге, это не отменяет требования соблюдать ПДД. Таким образом, выбор в пользу правого поворотника обязателен для всех участников движения.

Почему важно соблюдать правила

Неверное использование поворотников может не только сбить с толку других водителей, но и создать аварийную ситуацию. Следуя правилам и правильно используя указатели поворотов, можно избежать конфликтов и обеспечить безопасность для всех участников движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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