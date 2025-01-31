Три случая, когда промывка двигателя действительно необходима

Вопрос о необходимости промывки двигателя внутреннего сгорания при смене моторного масла вызывает споры среди автовладельцев. Некоторые считают это обязательной процедурой, другие называют лишними расходами. Давайте разберёмся, когда промывка действительно необходима.
Если вы используете качественное масло и соблюдаете рекомендованные автопроизводителем интервалы замены, промывать двигатель при каждой смене масла не нужно. Современные масла (минеральные, полусинтетические и синтетические) практически полностью совместимы между собой. Это значит, что при переходе с одного типа масла на другой, включая смену с минерального на синтетическое, промывка не требуется.
Миф о несовместимости масел опровергается практикой: даже промывочные масла, изготовленные на минеральной основе, не вызывают негативных реакций при последующей заливке синтетики. Главное — следовать рекомендациям из сервисной книжки и выбирать масло с подходящими характеристиками.
Есть ситуации, когда промывка двигателя может быть полезной и даже необходимой:
Промывка двигателя — не обязательная процедура, если автомобиль регулярно обслуживается, а масло меняется в срок. Однако в случаях с подержанными авто, загрязнённым мотором или после ремонта двигателя промывка может быть полезной. Важно помнить: заливка качественного масла, соответствующего требованиям производителя, играет ключевую роль в надёжной работе двигателя.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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