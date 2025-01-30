Сколько литров топлива могут купить россияне на зарплату

Россия оказалась на 15-й строчке в рейтинге доступности бензина среди стран Европы. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, проведённом на начало 2025 года.
По данным аналитиков, на среднюю зарплату в России можно приобрести 1 242,6 литра бензина марки АИ-95. Цена на данный вид топлива составляет 60,6 рубля за литр, что на 9,9% выше по сравнению с началом прошлого года.
Для дизельного топлива ситуация аналогична: литр дизеля стоит 70,1 рубля, а его цена выросла на 8,7% за год.
Люксембург занял первое место в списке доступности топлива. На среднюю зарплату жители этой страны могут купить более 2,7 тыс. литров бензина. На противоположной стороне рейтинга находится Молдавия, где на среднюю зарплату можно позволить себе лишь около 520 литров топлива.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
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