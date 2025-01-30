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Идеальный автомобильный набор: соберите всё необходимое

2:26
Авто

Операционный директор по сервису компании "Рольф" Егор Телегин рассказал, какие инструменты должны быть у каждого автомобилиста. Этот набор поможет справляться с мелкими поломками и проводить простые технические работы самостоятельно.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Универсальные ключи и головки

Основой любого набора являются ключи из хром-ванадиевой стали (Cr-V), известных своей прочностью и долговечностью. Их размеры варьируются от 8 до 22 мм. Ключи дополняются трещоткой, упрощающей откручивание и закручивание, а также набором головок для работы с гайками различных размеров. Рекомендуется использовать головки размером от 6 до 24 мм, включая тонкостенные варианты, удлинители и карданный шарнир для труднодоступных мест.

Отвертки и специализированные инструменты

Набор отверток с плоскими, крестовыми, шестигранными, торцевыми и звездочными профилями обязателен для работы с крепежами. Шестигранники особенно пригодятся для европейских автомобилей. Динамометрический ключ (с диапазоном от 20 до 200 Нм) станет незаменимым при точной работе с болтами, например, при замене колёс.

Инструменты для работы с автомобилем

Для работы под днищем машины необходимы домкраты: гидравлический подкатной — для гаража и ромбовидный механический — для экстренных случаев. Их грузоподъемность должна соответствовать весу автомобиля. Дополнительно понадобятся подпорки с фиксатором, чтобы безопасно удерживать автомобиль.

Инструменты для проводки и мелких деталей

Плоскогубцы, бокорезы и съёмники для хомутов пригодятся для работы с проводами и шлангами, особенно в иностранных автомобилях. Для проверки электроники незаменимым будет диагностический сканер формата OBD-II. Перед покупкой важно изучить отзывы о совместимости устройства с автомобилем.

Для мелких деталей и освещения

Магнитный лоток предотвращает потерю мелких элементов. Ремонтный фонарь или налобный светильник освобождают руки, а гибкий захват и магнит помогут извлечь детали из труднодоступных мест. Универсальный съёмник масляного фильтра значительно упростит техническое обслуживание автомобиля.

Уточнения

Домкра́т — стационарный, переносной или передвижной механизм для подъёма опирающегося на него груза. Домкраты бывают реечные, винтовые, гидравлические, клиновые и пневматические.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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