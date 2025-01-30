Любите громкую музыку в авто? Готовьтесь к штрафам до 30 тысяч рублей

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Авто

Власти Москвы готовятся к установке дорожных камер, которые смогут измерять уровень шума от автомобилей и мотоциклов.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Как работает система "Эфир"

Новый комплекс под названием "Эфир" прошёл сертификацию в январе этого года. Система оснащена четырьмя направленными микрофонами, которые способны распознавать в потоке транспортных средств те, у которых слишком громкая музыка или ревущая выхлопная система. Диапазон измерения громкости составляет от 60 до 120 дБ, что позволяет фиксировать превышение допустимых шумовых норм.

На каком этапе внедрение

Пока комплекс "Эфир" будет использоваться исключительно для тестирования и мониторинга, а также для выбора оптимальных мест установки камер. Штрафовать нарушителей на основании данных системы пока нельзя — для этого требуются изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России. В данный момент соответствующие поправки находятся на стадии доработки.

Сколько придётся заплатить за громкий шум

После внесения поправок в КоАП владельцев автомобилей и мотоциклов с чрезмерным уровнем шума могут ожидать штрафы в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Новая мера направлена на снижение уровня шума в городе и улучшение качества жизни москвичей.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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