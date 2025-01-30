Эвакуация авто отменяется? Госдума решает судьбу водителей

В России может измениться подход к эвакуации транспортных средств. В Госдуме разработали законопроект, который предлагает не эвакуировать автомобиль при отсутствии у водителя регистрационных документов. Исключение составят только случаи, связанные с угоном транспортного средства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в своём телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эвакуатор

Какие изменения планируются

Поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России. Сейчас транспортное средство может быть задержано, если водитель не имеет при себе документов на машину. Новый законопроект предлагает изменить этот порядок, отметив, что отсутствие бумаг, которые фактически существуют, не угрожает безопасности дорожного движения.

Почему это важно

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что эвакуация авто в таких ситуациях создаёт дополнительные проблемы как для водителей, так и для сотрудников, осуществляющих процедуру. Владельцы машин сталкиваются с финансовыми и временными издержками, а сам процесс эвакуации увеличивает нагрузку на органы, ответственные за перевозку и хранение автомобилей.

Забыли документы? Как решается проблема

Ярослав Нилов пояснил, что часто водители оставляют документы дома, на работе или в другом месте. В таких ситуациях родственники или друзья могут привезти их на место проверки. Однако эта возможность есть не у всех, что делает процесс эвакуации особенно сложным и несправедливым для некоторых автовладельцев.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.



