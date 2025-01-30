Украли права? Узнайте, как их быстро восстановить

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Если водительские права утеряны, не стоит паниковать — восстановление документа возможно через несколько шагов. Обратиться можно в ГАИ, МФЦ или воспользоваться порталом "Госуслуги". Об этом рассказали в Госавтоинспекции РФ через их официальный телеграм-канал.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain водительское удостоверение

Шаги для восстановления

Подать заявление на восстановление прав через удобный сервис: ГАИ, МФЦ или "Госуслуги". Оплатить госпошлину. Если права истекли или нужно продлить их срок на 10 лет, понадобится медицинская справка по форме № 003-В/у.

Что делать, если права украдены

Если водительское удостоверение было украдено, первым делом необходимо подать заявление в МВД. Только после этого можно начинать процедуру восстановления. Такой порядок необходим для предотвращения использования украденных документов злоумышленниками.

Сколько времени занимает процесс

Согласно информации Госавтоинспекции, восстановление прав занимает в среднем не более 15 дней. Получить новое водительское удостоверение можно в любом удобном для вас отделении ГАИ, что значительно упрощает процесс для автомобилистов.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



