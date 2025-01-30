Украли права? Узнайте, как их быстро восстановить

Если водительские права утеряны, не стоит паниковать — восстановление документа возможно через несколько шагов. Обратиться можно в ГАИ, МФЦ или воспользоваться порталом "Госуслуги". Об этом рассказали в Госавтоинспекции РФ через их официальный телеграм-канал.
Если водительское удостоверение было украдено, первым делом необходимо подать заявление в МВД. Только после этого можно начинать процедуру восстановления. Такой порядок необходим для предотвращения использования украденных документов злоумышленниками.
Согласно информации Госавтоинспекции, восстановление прав занимает в среднем не более 15 дней. Получить новое водительское удостоверение можно в любом удобном для вас отделении ГАИ, что значительно упрощает процесс для автомобилистов.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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