Забыли права дома? Водителям предложили простой способ избежать эвакуации авто

В России необходимо узаконить возможность предъявления электронных версий документов на автомобиль в случаях, когда бумажные оригиналы остались дома. Такое мнение выразил автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов. Он уверен, что это поможет водителям подтвердить свое право на управление транспортным средством, если они случайно забыли документы.
Комментируя инициативу депутатов Госдумы об отмене эвакуации автомобилей при отсутствии у водителя документов, Славнов предложил оптимальный выход — разрешить использование цифровых версий. Например, в приложении "Госуслуги Авто" уже можно хранить данные о машине, и это могло бы стать удобным решением для многих автовладельцев.
Эксперт отметил, что электронные документы не должны полностью заменять оригиналы, но могут выступать в качестве доказательства добросовестности водителя, помогая избежать излишних санкций.
Кроме того, Дмитрий Славнов предложил альтернативный подход: разрешить водителям в течение определенного времени привезти забытые документы. По его словам, это возможно, если проверка проходит недалеко от места проживания водителя — в пределах 15-20 минут езды.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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