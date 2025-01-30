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Забыли права дома? Водителям предложили простой способ избежать эвакуации авто

Авто

В России необходимо узаконить возможность предъявления электронных версий документов на автомобиль в случаях, когда бумажные оригиналы остались дома. Такое мнение выразил автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов. Он уверен, что это поможет водителям подтвердить свое право на управление транспортным средством, если они случайно забыли документы.

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осаго

Комментируя инициативу депутатов Госдумы об отмене эвакуации автомобилей при отсутствии у водителя документов, Славнов предложил оптимальный выход — разрешить использование цифровых версий. Например, в приложении "Госуслуги Авто" уже можно хранить данные о машине, и это могло бы стать удобным решением для многих автовладельцев.

Эксперт отметил, что электронные документы не должны полностью заменять оригиналы, но могут выступать в качестве доказательства добросовестности водителя, помогая избежать излишних санкций.

Кроме того, Дмитрий Славнов предложил альтернативный подход: разрешить водителям в течение определенного времени привезти забытые документы. По его словам, это возможно, если проверка проходит недалеко от места проживания водителя — в пределах 15-20 минут езды.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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