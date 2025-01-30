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Эта ошибка с дверными уплотнителями обойдется вам дорого: как ее избежать

3:07
Авто

Этой зимой погода преподносит автомобилистам настоящий вызов. Вместо привычных морозов на смену пришли плюсовая температура, высокая влажность, мокрый снег и дождь. Такие условия требуют особого подхода к уходу за автомобилем, ведь экстремальные перепады температур и постоянная влага значительно ускоряют износ машины.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Погодные капризы: как зима влияет на авто

Влажная и теплая зима может быть даже более вредной для автомобиля, чем крепкие морозы. Постоянное воздействие влаги, грязи и реагентов усиливает коррозию металлических деталей, особенно в труднодоступных местах: днище, колесные арки, выхлопная система. Снег, смешанный с солью, оседает на кузове, провоцируя микроповреждения и ускоряя ржавчину.

Кроме того, такие условия усложняют сцепление шин с дорогой. Шипованная резина, рассчитанная на лед, не справляется с аквапланированием на мокром асфальте. Еще одна проблема — замерзание резиновых уплотнителей дверей, что приводит к их износу и повреждению.

Как защитить автомобиль

Эксперты советуют обратить внимание на регулярную мойку. Убирать грязь и реагенты с кузова нужно хотя бы раз в неделю, уделяя особое внимание днищу и колесным аркам. В случае самостоятельной мойки используйте крупнопористую губку (100-300 рублей) и специальный автошампунь. После чистки кузов можно обработать восковым покрытием для защиты от агрессивной среды.

Не забывайте о проверке лакокрасочного покрытия. Мелкие сколы и трещины нужно устранять сразу, чтобы они не стали очагами коррозии. Для этого подойдут восковые корректоры (около 150 рублей). Если повреждения серьезные, лучше обратиться к специалистам: обработка пленкой или керамическим покрытием обойдется в среднем в 30 000 рублей, но защитит кузов надолго.

Чтобы избежать замерзания дверных уплотнителей, используйте силиконовую смазку (примерно 350 рублей за тюбик). Это предотвратит образование льда на резиновых деталях.

Борьба с влагой в салоне

Мокрый снег, попадающий внутрь машины с обувью, оседает на ковриках, испаряется и вызывает запотевание стекол. Для решения этой проблемы подходят влаговпитывающие коврики (от 500 рублей за комплект) или EVA-коврики из этиленвинилацетата. Эти коврики с ячеистой структурой удерживают влагу и грязь, не давая им распространяться по салону. Их стоимость начинается от 1 200 рублей.

Кроме того, не забывайте использовать антизапотеватели для стекол. Это обеспечит хорошую видимость и предотвратит образование конденсата в салоне.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете продлить срок службы вашего автомобиля, даже если зима снова преподнесет свои сюрпризы.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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