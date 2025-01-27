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С 27 января изменяются тарифы на ОСАГО: кто заплатит больше

1:51
Авто

Банк России с 27 января расширяет границы тарифного коридора для ОСАГО. Изменения затронут мототранспорт, грузовики и общественный транспорт, а также полисы "мультидрайв". Эти меры направлены на учёт повышенной убыточности некоторых категорий транспорта и на корректировку территориальных коэффициентов.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Расширение тарифного коридора

Для мототранспорта и грузовиков с массой свыше 16 тонн:

  • Тарифный коридор увеличен на 20%.
  • Причина: рост ущерба от аварий, особенно по мототранспорту (+32%).

Для общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, автобусы):

  • Тарифный коридор расширен на 11,57%.
  • Причина: высокая убыточность страхования этих категорий транспорта.

Полисы "мультидрайв":

  • Подорожание для автовладельцев, оформляющих полис без ограничения числа водителей.
  • Эти договоры составляют менее 2% от общего числа, но отличаются высокой убыточностью.

Актуализация территориальных коэффициентов

Банк России скорректировал значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость ОСАГО:

  • Повышение КТ: для 18 регионов, где средняя стоимость полисов была ниже среднероссийской на 31,8%.
  • Снижение КТ: для 21 региона, где стоимость ОСАГО превышала средний уровень на 17,1%.

Почему увеличиваются тарифы

По данным ЦБ, изменения обусловлены высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Небольшие грузовики часто становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом, а аварии с участием мотоциклистов приводят к значительным выплатам, сообщает "Известия".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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