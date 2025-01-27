С 27 января изменяются тарифы на ОСАГО: кто заплатит больше

Банк России с 27 января расширяет границы тарифного коридора для ОСАГО. Изменения затронут мототранспорт, грузовики и общественный транспорт, а также полисы "мультидрайв". Эти меры направлены на учёт повышенной убыточности некоторых категорий транспорта и на корректировку территориальных коэффициентов.
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Расширение тарифного коридора
Для мототранспорта и грузовиков с массой свыше 16 тонн:
Тарифный коридор увеличен на 20%.
Причина: рост ущерба от аварий, особенно по мототранспорту (+32%).
Для общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, автобусы):
Тарифный коридор расширен на 11,57%.
Причина: высокая убыточность страхования этих категорий транспорта.
Полисы "мультидрайв":
Подорожание для автовладельцев, оформляющих полис без ограничения числа водителей.
Эти договоры составляют менее 2% от общего числа, но отличаются высокой убыточностью.
Актуализация территориальных коэффициентов
Банк России скорректировал значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость ОСАГО:
Повышение КТ: для 18 регионов, где средняя стоимость полисов была ниже среднероссийской на 31,8%.
Снижение КТ: для 21 региона, где стоимость ОСАГО превышала средний уровень на 17,1%.
Почему увеличиваются тарифы
По данным ЦБ, изменения обусловлены высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Небольшие грузовики часто становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом, а аварии с участием мотоциклистов приводят к значительным выплатам, сообщает "Известия".