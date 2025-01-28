Ближний свет или противотуманки: что выбрать, чтобы избежать штрафа

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Согласно ПДД, водители обязаны использовать передние фары в дневное время, если на автомобиле отсутствуют дневные ходовые огни (ДХО). Несмотря на это, многие автомобилисты игнорируют это требование или ограничиваются включением противотуманных фар. Инспектор ГАИ объяснил порталу njcar.ru, насколько это важно для безопасности и какой штраф предусмотрен за нарушение.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Фара

Почему включение фар обязательно

Включение ближнего света фар или ДХО помогает сделать автомобиль более заметным для других участников движения, особенно в условиях плохой видимости, таких как дождь, туман или сумерки. Это не формальность, а ключевая мера безопасности, направленная на предотвращение аварий.

Согласно пункту 19.5 ПДД, водитель обязан включать:

Ближний свет фар.

Либо дневные ходовые огни (при их наличии).

За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей (статья 12.20 КоАП РФ). Однако, если водитель оперативно устраняет нарушение (например, включает фары), инспектор может ограничиться предупреждением.

Альтернатива ближнему свету: можно ли использовать "противотуманки"

Для водителей, чьи автомобили не оснащены ДХО, предусмотрена альтернатива. Согласно пункту 19.4 ПДД, вместо ближнего света можно использовать противотуманные фары. Это позволяет:

Экономить на замене галогенных ламп.

Уменьшать расход энергии.

Использовать фары с более долгим сроком службы.

Однако важно помнить: использование только габаритных огней не соответствует нормам ПДД и также грозит штрафом в 500 рублей.

Почему некоторые водители нарушают правила

Владельцы автомобилей без ДХО нередко сталкиваются с неудобствами:

Необходимость регулярно включать ближний свет приводит к ускоренному износу ламп.

Замена галогенных ламп может быть дорогой и трудоёмкой.

Однако игнорирование этого правила может привести к штрафам и, что важнее, создать угрозу безопасности на дороге.

Уточнения