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Заблокировали выезд? Вот что делать, чтобы решить проблему без конфликта

2:10
Авто

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда их автомобиль оказывается заблокированным другим транспортным средством. Нередко нарушители оправдываются: "Я отошел всего на пару минут", но при этом забывают оставить контактный номер для связи. Как действовать в таких случаях? Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, как разрешить эту неприятную проблему.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эвакуатор

Шаги для решения проблемы

Попробуйте дождаться владельца автомобиля.

Если у вас есть время, можно подождать водителя и выразить своё недовольство лично. Однако этот метод не всегда подходит, особенно если вы спешите.

Активируйте сигнализацию.

  • Постучите по колесу автомобиля. Это может активировать сигнализацию, привлекая внимание владельца.
  • Осмотрите лобовое стекло на наличие датчика сигнализации. Пара лёгких постукиваний по нему также может вызвать срабатывание сигнализации.

Важно: будьте осторожны и избегайте порчи чужого имущества, иначе это может привести к неприятным последствиям.

Обратитесь за помощью в экстренные службы.

Если указанные действия не дали результата:

  • Позвоните по номеру 112 или 102.
  • Укажите марку, модель, номер автомобиля и точный адрес, где произошла блокировка.
  • Сотрудники ГАИ проведут проверку, составят протокол и при необходимости организуют эвакуацию автомобиля.

Юридическая сторона вопроса

Согласно части 4 статьи 12.19 КоАП РФ и пункту 12.4 ПДД РФ, блокировка проезда другим автомобилем является нарушением правил дорожного движения. Виновник может быть привлечён к ответственности, включая штрафы и оплату услуг эвакуации.

Как избежать конфликтов

Чтобы не создавать подобных ситуаций, водителям рекомендуется оставлять свой номер телефона под лобовым стеклом на видном месте. Это не только упростит решение конфликта, но и сэкономит всем время и нервы.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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