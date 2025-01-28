Заблокировали выезд? Вот что делать, чтобы решить проблему без конфликта

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Многие водители сталкивались с ситуацией, когда их автомобиль оказывается заблокированным другим транспортным средством. Нередко нарушители оправдываются: "Я отошел всего на пару минут", но при этом забывают оставить контактный номер для связи. Как действовать в таких случаях? Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, как разрешить эту неприятную проблему.

Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эвакуатор

Шаги для решения проблемы

Попробуйте дождаться владельца автомобиля.

Если у вас есть время, можно подождать водителя и выразить своё недовольство лично. Однако этот метод не всегда подходит, особенно если вы спешите.

Активируйте сигнализацию.

Постучите по колесу автомобиля. Это может активировать сигнализацию, привлекая внимание владельца.

Осмотрите лобовое стекло на наличие датчика сигнализации. Пара лёгких постукиваний по нему также может вызвать срабатывание сигнализации.

Важно: будьте осторожны и избегайте порчи чужого имущества, иначе это может привести к неприятным последствиям.

Обратитесь за помощью в экстренные службы.

Если указанные действия не дали результата:

Позвоните по номеру 112 или 102 .

или . Укажите марку, модель, номер автомобиля и точный адрес, где произошла блокировка.

Сотрудники ГАИ проведут проверку, составят протокол и при необходимости организуют эвакуацию автомобиля.

Юридическая сторона вопроса

Согласно части 4 статьи 12.19 КоАП РФ и пункту 12.4 ПДД РФ, блокировка проезда другим автомобилем является нарушением правил дорожного движения. Виновник может быть привлечён к ответственности, включая штрафы и оплату услуг эвакуации.

Как избежать конфликтов

Чтобы не создавать подобных ситуаций, водителям рекомендуется оставлять свой номер телефона под лобовым стеклом на видном месте. Это не только упростит решение конфликта, но и сэкономит всем время и нервы.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

