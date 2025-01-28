Заблокировали выезд? Вот что делать, чтобы решить проблему без конфликта

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда их автомобиль оказывается заблокированным другим транспортным средством. Нередко нарушители оправдываются: "Я отошел всего на пару минут", но при этом забывают оставить контактный номер для связи. Как действовать в таких случаях? Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, как разрешить эту неприятную проблему.
Если у вас есть время, можно подождать водителя и выразить своё недовольство лично. Однако этот метод не всегда подходит, особенно если вы спешите.
Важно: будьте осторожны и избегайте порчи чужого имущества, иначе это может привести к неприятным последствиям.
Если указанные действия не дали результата:
Согласно части 4 статьи 12.19 КоАП РФ и пункту 12.4 ПДД РФ, блокировка проезда другим автомобилем является нарушением правил дорожного движения. Виновник может быть привлечён к ответственности, включая штрафы и оплату услуг эвакуации.
Чтобы не создавать подобных ситуаций, водителям рекомендуется оставлять свой номер телефона под лобовым стеклом на видном месте. Это не только упростит решение конфликта, но и сэкономит всем время и нервы.
Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.
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