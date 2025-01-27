Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Локоны, как из рекламы, благодаря этим продуктам на праздничном столе
Преступление без преступника: европейские СМИ умолчали о Германии в публикациях об Освенциме
Солнечные технологии нового поколения: сапфировая революция
Врач перечислил главные минусы высокобелковых диет
Дог-френдли кофейни — где позавтракать в Москве во время прогулки с собакой
Узнайте, какие сорта перцев принесут максимальный урожай
Жизнь в недоступных местах: черви из глубин
Фурминатор для кошек: что это такое и как правильно пользоваться
Как стаж и зарплата влияют на пенсионные выплаты

Техосмотр по-новому: что изменилось и как пройти без проблем

Авто

Техосмотр, который многие водители в России долгое время воспринимали как формальность, в последние годы претерпел значительные изменения. С введением новых правил с 1 марта 2021 года процедура стала более строгой, а электронные диагностические карты и фотофиксация теперь играют ключевую роль.

техосмотр
Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
техосмотр

Нововведения в техосмотре

  1. Электронные диагностические карты: Бумажные карты остались в прошлом — теперь данные отправляются автовладельцу по электронной почте.
  2. Фотофиксация: На станции фиксируют номерные знаки, VIN-номер, марку, цвет и состояние автомобиля. Фотографии привязываются к геолокации через специальное приложение.
  3. Упрощение, но не всегда детальная проверка: Работники СТО в большинстве случаев следуют базовому регламенту, не уделяя пристального внимания мелочам.

Что может вызвать проблемы

Серьёзные трудности с прохождением техосмотра возникают у автомобилей с очевидными неисправностями или доработками:

  • Повреждённая оптика.
  • Неисправная тормозная система (например, горящий датчик ABS).
  • Разбитое лобовое стекло.
  • Наличие значительного тюнинга, который не соответствует стандартам.

Реальная практика на СТО

По словам водителей, которые столкнулись с новой процедурой, техосмотр в нынешнем виде всё ещё остаётся достаточно формальной процедурой для автомобилей без серьёзных проблем. Автовладельцу достаточно посетить СТО, предоставить автомобиль для фиксации ключевых параметров и дождаться электронного оформления диагностической карты.

Однако нововведения усложнили процесс для тех, кто привык оформлять диагностические карты без фактического осмотра.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года
Туризм
Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года Аудио 
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар Аудио 
И океан станет питьевым — ученые разработали новый способ перевода морской воды в питьевую
Наука и техника
И океан станет питьевым — ученые разработали новый способ перевода морской воды в питьевую Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Последние материалы
Этот простой прием сделает ваш интерьер невероятно стильным
Почему чеснок желтеет? Узнайте, как этого избежать
7 способов справиться с засором без вызова сантехника
Наезд на сплошную: штраф или лишение прав? Всё, что нужно знать
Кофе натощак: вредная привычка, которая подрывает здоровье
Ближневосточные поставщики нефти поднимают цены на фоне санкций
Физалис: откройте секреты его выращивания и кулинарного использования
Древнескандинавская культура гресбакен: новые открытия в Мурманской области
Похудение после 50 для женщин: путь к стройности и здоровью
Заговор 2006 года — почему в ручной клади нельзя провозить жидкости объёмом более 100 мл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.