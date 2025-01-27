Техосмотр по-новому: что изменилось и как пройти без проблем

Техосмотр, который многие водители в России долгое время воспринимали как формальность, в последние годы претерпел значительные изменения. С введением новых правил с 1 марта 2021 года процедура стала более строгой, а электронные диагностические карты и фотофиксация теперь играют ключевую роль.

Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ техосмотр

Нововведения в техосмотре

Электронные диагностические карты: Бумажные карты остались в прошлом — теперь данные отправляются автовладельцу по электронной почте. Фотофиксация: На станции фиксируют номерные знаки, VIN-номер, марку, цвет и состояние автомобиля. Фотографии привязываются к геолокации через специальное приложение. Упрощение, но не всегда детальная проверка: Работники СТО в большинстве случаев следуют базовому регламенту, не уделяя пристального внимания мелочам.

Что может вызвать проблемы

Серьёзные трудности с прохождением техосмотра возникают у автомобилей с очевидными неисправностями или доработками:

Повреждённая оптика.

Неисправная тормозная система (например, горящий датчик ABS).

Разбитое лобовое стекло.

Наличие значительного тюнинга, который не соответствует стандартам.

Реальная практика на СТО

По словам водителей, которые столкнулись с новой процедурой, техосмотр в нынешнем виде всё ещё остаётся достаточно формальной процедурой для автомобилей без серьёзных проблем. Автовладельцу достаточно посетить СТО, предоставить автомобиль для фиксации ключевых параметров и дождаться электронного оформления диагностической карты.

Однако нововведения усложнили процесс для тех, кто привык оформлять диагностические карты без фактического осмотра.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.

