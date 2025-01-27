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Наезд на сплошную: штраф или лишение прав? Всё, что нужно знать

2:31
Авто

Практически каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда колесо автомобиля случайно оказывается на сплошной линии разметки. Это может произойти из-за объезда препятствия или сложной дорожной ситуации. Но считается ли это нарушением? Портал njcar.ru обратился за разъяснением к представителю ГАИ и проанализировал нормативные документы.

Сплошная линия
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сплошная линия

Что говорит закон о наезде на сплошную линию

  1. Попутное направление. Если автомобиль касается сплошной линии, отделяющей полосы одного направления, это обычно не рассматривается как серьёзное нарушение.
  2. Разграничение встречных потоков. Наезд на линию, разделяющую встречные потоки движения, влечёт более строгие санкции:
    • Штраф 5000 рублей.
    • Лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Даже кратковременный контакт со сплошной линией может квалифицироваться как нарушение. Это связано с возможной угрозой аварийной ситуации, например, если автомобиль частично выезжает на встречную полосу.

Исключения из правил

Согласно статье 2.9 КоАП, нарушение может быть признано малозначительным, если:

  • Автомобиль случайно или вынужденно пересёк сплошную линию.
  • Манёвр не создавал значительного риска для безопасности дорожного движения.

В таких случаях водитель может избежать штрафа или лишения прав. Суд может учесть обстоятельства и принять решение в пользу автомобилиста, если доказано, что манёвр был вынужденным и не представлял угрозы.

Реальные примеры

  1. Объезд препятствия. Если на дороге возникает внезапное препятствие, и водитель частично пересекает сплошную линию, инспектор или суд могут расценить это как вынужденное действие.
  2. Сложная дорожная обстановка. Например, при узкой дороге или резком манёвре для предотвращения столкновения водитель может незначительно заехать на линию.

Камеры и инспекторы: как избежать наказания

Даже если нарушение зафиксировано камерой или инспектором ДПС, водителю стоит помнить:

  • Камеры фиксируют только факт наезда на линию, но не учитывают обстоятельства.
  • При разбирательстве в суде водитель может предоставить доказательства (видео с регистратора, показания свидетелей), чтобы подтвердить отсутствие угрозы безопасности.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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