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Камеры против инспекторов: кто лучше обеспечит безопасность на дорогах

2:17
Авто

В последние годы сокращение числа сотрудников ДПС вызывает серьёзные дискуссии среди водителей и экспертов. Хотя автоматические камеры помогают фиксировать нарушения, такие как превышение скорости или проезд на красный свет, они не могут заменить инспекторов, способных разбираться в сложных дорожных ситуациях и выявлять пьяных водителей.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Почему камеры не справляются

Камеры автоматической фиксации хороши для контроля простых нарушений, но они не способны учитывать контекст дорожной ситуации. Например:

  • Манёвр для предотвращения ДТП. Представьте, что машина впереди резко тормозит, и вы вынуждены пересечь сплошную линию, чтобы избежать аварии. Камера расценит это как нарушение и выпишет штраф. Инспектор же смог бы оценить обстоятельства и понять, что это был вынужденный манёвр.
  • Остановка на обочине. Если вы включили аварийные огни из-за неисправности автомобиля или ухудшения самочувствия, камера может зарегистрировать это как нарушение. Инспектор на месте, напротив, учёл бы причины и воздержался от наказания.

Без инспекторов — больше рисков

Сокращение числа инспекторов приводит к снижению контроля за такими серьёзными нарушениями, как управление автомобилем в нетрезвом виде. Алкоголь за рулём остаётся одной из главных причин ДТП, и камеры не способны выявить водителей в таком состоянии.

Многие граждане считают, что физическое присутствие инспекторов на дорогах играет ключевую роль в обеспечении безопасности. Даже несмотря на то, что часть водителей видит в сокращении сотрудников ДПС способ борьбы с коррупцией, отсутствие патрулей на дорогах создаёт реальную угрозу для всех участников движения.

Важность человеческого фактора

Инспекторы могут принимать решения, опираясь на контекст ситуации, а не только на факт нарушения. Они способны оценивать поведение водителей, причины их действий и уровень угрозы. Полная замена инспекторов на камеры делает систему контроля однобокой, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на безопасности движения.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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