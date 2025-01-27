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Автодилеры объединяются: что ждёт новый рынок онлайн-продаж

2:24
Авто

На пресс-конференции глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин объявил о создании собственного маркетплейса для продажи автомобилей. Новый проект, который получил название РОАД, планируется запустить к концу 2025 года, сообщает "За рулем".

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Что известно о проекте

Новый маркетплейс будет ориентирован как на легковые, так и на грузовые автомобили. Дилеры, участвующие в проекте, будут самостоятельно управлять ценовой политикой, а ретейлеры смогут публиковать свои объявления на платформе.

Хотя подробности проекта пока остаются неясными, возникает вопрос: сможет ли новый маркетплейс конкурировать с популярными онлайн-платформами, такими как Avito, Auto. ru или Дром?

Мнение эксперта

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, считает, что задача создания успешного маркетплейса теоретически решаема, но сопряжена с рядом трудностей:

  • Успешные площадки, такие как Авито, привлекают большой трафик благодаря разнообразию товаров.
  • Уже существующие платформы, как Auto. ru и Дром, имеют сильные позиции и огромную аудиторию.
  • Основные проблемы лежат в технологической и финансовой сферах. Нужно обеспечить как приток дилеров, так и интерес со стороны покупателей.

"Создать ресурс, который сможет конкурировать с крупными площадками, будет непросто, но попробовать можно", — отметил Кадаков.

Основные вызовы для РОАД

  1. Конкуренция с раскрученными платформами: Успех маркетплейса зависит от его способности привлечь большую базу как продавцов, так и покупателей.
  2. Технологическое развитие: Разработка интуитивно понятного интерфейса и стабильной IT-инфраструктуры потребует значительных инвестиций.
  3. Финансирование и маркетинг: Раскрутка платформы станет важным этапом, без которого конкурировать с гигантами будет сложно.

Создание нового маркетплейса для автомобилей — амбициозный проект, который может изменить рынок. Однако, учитывая сильную конкуренцию и вызовы, успех будет зависеть от технологического подхода, маркетинга и способности привлечь широкую аудиторию.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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