Автодилеры объединяются: что ждёт новый рынок онлайн-продаж

На пресс-конференции глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин объявил о создании собственного маркетплейса для продажи автомобилей. Новый проект, который получил название РОАД, планируется запустить к концу 2025 года, сообщает "За рулем".
Новый маркетплейс будет ориентирован как на легковые, так и на грузовые автомобили. Дилеры, участвующие в проекте, будут самостоятельно управлять ценовой политикой, а ретейлеры смогут публиковать свои объявления на платформе.
Хотя подробности проекта пока остаются неясными, возникает вопрос: сможет ли новый маркетплейс конкурировать с популярными онлайн-платформами, такими как Avito, Auto. ru или Дром?
Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, считает, что задача создания успешного маркетплейса теоретически решаема, но сопряжена с рядом трудностей:
"Создать ресурс, который сможет конкурировать с крупными площадками, будет непросто, но попробовать можно", — отметил Кадаков.
Создание нового маркетплейса для автомобилей — амбициозный проект, который может изменить рынок. Однако, учитывая сильную конкуренцию и вызовы, успех будет зависеть от технологического подхода, маркетинга и способности привлечь широкую аудиторию.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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