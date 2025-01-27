Как продлить срок службы автоматической коробки передач

1:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Срок службы автоматической коробки передач зависит не только от условий эксплуатации и манеры вождения, но и от того, насколько водитель бережёт слабые места этой трансмиссии.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

Водителям категорически не рекомендуется одновременно нажимать педали газа и тормоза.

"Многие пытаются активно стартовать таким образом, однако это увеличивает нагрузку на трансмиссию, что ускоряет износ механических деталей и может привести к поломке", — поясняет автоэксперт.

Кроме того, не стоит эксплуатировать автомобиль на бездорожье или пытаться забираться на подъём на минимальной скорости. Для современных роботов и вариаторов это может вызвать перегрев сцепления или ремня, что часто приводит к механическим повреждениям.

Опасно также буксировать тяжёлые прицепы или двигаться на перегруженном автомобиле, особенно если водитель активно ускоряется и резко тормозит. Это значительно увеличивает нагрузку на трансмиссию.

При парковке на уклоне рекомендуется сначала активировать стояночный тормоз, а затем переключать автомобиль в режим Parking. Такой подход позволяет предотвратить ненужное давление на элементы коробки передач.

Также важно не забывать о своевременной замене масла в автоматической трансмиссии. Эту процедуру следует проводить каждые 50 тысяч километров пробега, а при тяжёлых условиях эксплуатации — даже чаще.

"Кроме того, в холодное время года не стоит сразу после старта резко ускоряться и тормозить. Лучше начинать движение в щадящем режиме, чтобы дать коробке прогреться", — добавляет эксперт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

