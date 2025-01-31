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Электрокары, заряжающиеся за 10 минут: топ лидеров

2:32
Авто

Составлен топ-5 электромобилей, демонстрирующих, что технология быстрой зарядки становится всё более удобной и уже сравнима по практичности с заправкой автомобилей на бензиновых двигателях. Некоторые модели способны зарядиться на сотни километров пробега всего за 10-20 минут.

porshe taycan
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
porshe taycan

Лидером рейтинга стал Porsche Taycan. Система быстрой зарядки электромобиля достигает пиковой мощности в 325 кВт, что позволяет зарядиться на 262 километра за 10 минут и на 383 километра за 20 минут. Полный запас хода модели варьируется от 559 до 678 километров по циклу WLTP. Стоимость электрокара начинается от 110 781 евро и достигает 248 685 евро за топовые версии.

На втором месте оказался Xpeng G9, который способен зарядиться на 175 километров за 10 минут и на 278 километров за 20 минут. Модель представлена в версиях с запасом хода 460, 520 и 570 километров (WLTP). Цены на Xpeng G9 стартуют от 58 970 евро.

Третье место занимает BMW i5. Его скорость зарядки позволяет получить 162 километра пробега за 10 минут и 261 километр за 20 минут. Автономность модели достигает 582 километров (WLTP), а стоимость начинается от 70 000 евро.

На четвёртой позиции находится Genesis GV70, который может зарядиться на 161 километр за 10 минут и на 251 километр за 20 минут. Цены на модель начинаются от 54 680 евро.

Замыкает рейтинг Mercedes-Benz EQS, способный зарядиться на 154 километра за 10 минут и на 275 километров за 20 минут. При этом запас хода в версии EQS 450+ составляет 822 километра по циклу WLTP. Начальная цена модели — 105 200 евро.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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