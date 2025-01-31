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Nissan Sylphy: переднеприводный гибрид с современными технологиями

1:13
Авто

В Россию по схеме параллельного импорта завезли новый гибридный седан Nissan Sylphy. Автомобиль доступен по цене 3 250 000 рублей, согласно объявлению дилера "Тойота Центр Новосибирск", размещённому на одном из классифайдов.

Nissan Sylphy
Фото: Own work by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Nissan Sylphy

Nissan Sylphy - это седан C-класса, который впервые был представлен в начале прошлого года и активно продаётся на китайском рынке. На российском рынке предлагается переднеприводная версия Ultra, оснащённая гибридным двигателем объёмом 1,2 литра, мощностью 136 л. с., и автоматической коробкой передач.

Комплектация модели включает: систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, атмосферную подсветку, задние парктроники, адаптивные фары с датчиком света, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль, а также системы активной безопасности. Среди них — удержание в полосе, контроль усталости водителя и мультимедиа с большим экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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