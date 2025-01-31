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Внедорожник Jetour T1 с современным дизайном для России

1:05
Авто

Внедорожник Jetour T1 появится на российском рынке в первом полугодии 2025 года. Точные характеристики для российской версии пока не раскрыты, однако модель уже привлекла внимание своими габаритами: длина автомобиля составляет около 4,7 метра, а колёсная база — 2,8 метра.

Jetour T1
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jetour T1

Jetour T1 отличается более плавными линиями кузова по сравнению с ранее представленным на российском рынке внедорожником T2, что придаёт модели современный и элегантный облик. В интерьере T1 использованы ключевые элементы от T2: овальный руль, "парящий" экран мультимедиа и стильный селектор трансмиссии.

Jetour T1 обещает стать привлекательным предложением для российского рынка благодаря сочетанию внедорожных характеристик, современного дизайна и комфортного салона. Ожидается, что больше информации о комплектациях и технических особенностях будет доступно ближе к старту продаж.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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