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Bentley Continental GT Speed First Edition: эксклюзив для России

1:18
Авто

В Россию вернулся супергибрид Bentley Continental GT Speed четвёртого поколения из линейки First Edition. Два эксклюзивных автомобиля были доставлены в Москву в конце 2024 года и выставлены на продажу с ценами от 58 до 58,5 миллионов рублей.

Bentley Continental GT
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Bentley Continental GT

По данным портала, автомобили оснащены гибридным силовым агрегатом, включающим 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач и встроенный электромотор. Совокупная мощность установки составляет впечатляющие 782 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 1000 Нм. Автомобили представлены в сером цвете, однако интерьеры отличаются. Один из них имеет голубой салон, другой — красный.

Для сравнения, базовая версия Bentley Continental GT Speed в Великобритании стоит около 236 тысяч фунтов стерлингов (примерно 32,7 млн рублей по текущему курсу). Привезённые в Россию машины из серии First Edition отличаются эксклюзивностью и более высокой стоимостью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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