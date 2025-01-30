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Обновлённый Opel Astra: новые характеристики и цена

1:29
Авто

Opel в этом году обновил линейку модели Astra, однако автопроизводитель исключил базовую версию с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л. с. Это решение привело к росту минимальной стоимости автомобиля, сделав его менее доступным для покупателей.

Opel Astra
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Opel Astra

Теперь цена начальной версии Opel Astra, оснащённой двигателем мощностью 130 л. с., составляет 25 050 евро. Исключённый ранее мотор 1,2 литра пользовался популярностью благодаря своей экономичности и доступности. Он обеспечивал средний расход топлива 5,5 литра на 100 км и разгон до 100 км/ч за 10,5 секунды, что делало его оптимальным выбором для многих водителей.

Обновлённый Opel Astra предлагает современный дизайн и возможность двухцветной окраски кузова, что подчёркивает стильный характер модели. Для поклонников спортивного вождения представлена версия GSe, которая добавляет динамичности и эксклюзивности.

Несмотря на изменения, Opel Astra остаётся конкурентоспособной моделью в своём сегменте, привлекая покупателей сочетанием инновационного дизайна и улучшенных характеристик. Однако рост начальной цены может ограничить её доступность для некоторых категорий потребителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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