Компактный седан Kia Pegas дебютировал на российском рынке

На российском рынке появились новые компактные седаны Kia Pegas, завезённые по схеме параллельного импорта. Ранее эта модель не была представлена официально в стране.
По данным портала, российский дилер предлагает Kia Pegas 2023 года выпуска без пробега в комплектации Comfort по цене 2 125 000 рублей. Для покупателей, которые оформляют автомобиль в кредит или используют программу трейд-ин, стоимость снижается до 1 975 000 рублей.
Седан оснащён 1,4-литровым атмосферным двигателем Kappa II MPI мощностью 95 л. с., работающим в паре с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Средний расход топлива составляет около 5,5 литра на 100 километров пробега в смешанном цикле.
Kia Pegas - это седан B-класса, дебютировавший в 2017 году. Его габариты: длина — 4300 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1460 мм. Колёсная база составляет 2570 мм, а дорожный просвет — 160 мм, что делает автомобиль практичным для городских условий.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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