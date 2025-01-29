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Функции авто, которые обернутся большими затратами

1:32
Авто

Некоторые функции и особенности автомобиля могут стать причиной значительных затрат уже вскоре после покупки. Например, люк на крыше, особенно если он установлен не производителем, может доставить владельцу немало хлопот. Даже заводские люки нередко начинают протекать или возникают проблемы с механизмом закрытия.

люк в крыше
Фото: wikipediа by レアバリュージャパン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
люк в крыше

Не меньшей проблемой могут стать лобовые стёкла увеличенного размера, которые заходят на крышу. Даже небольшая трещина может потребовать полной замены стекла, что особенно важно перед прохождением техосмотра.

Премиальные автомобили с большим количеством электроники также подвержены частым поломкам. Избыточное количество функций приводит к частым визитам в автосервис. Особенно проблемными считаются старые роботизированные коробки передач, такие как DSG. После пробега более 100 тысяч километров они часто требуют дорогостоящего ремонта из-за своей высокой чувствительности.

Дополнительно стоит учитывать риски, связанные с фаркопами, не установленными по заводским стандартам. Они могут создать сложности при регистрации автомобиля. Если предыдущий владелец активно использовал машину для буксировки тяжёлых грузов, это может сказаться на долговечности кузова. Часто возникают микротрещины, которые сложно заметить сразу, но они могут увеличиваться со временем. Буксировка также увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, что ускоряет их износ.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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