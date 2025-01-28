ДВС против электромоторов: основные преимущества

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Короткие поездки по городу, которые составляют основную часть использования автомобилей, негативно влияют на транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), но электромобили лишены этого недостатка.

Фото: Own work by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ двигатель Lada Vesta SW Cross

Эксперты объясняют, что ДВС страдают от коротких поездок, так как моторы не успевают прогреться до рабочей температуры. "Когда двигатель не прогревается, в камере сгорания начинает накапливаться сажа, масло теряет свои свойства, а клапаны покрываются нагаром. Это приводит к износу деталей и дорогому ремонту," — отметил автомеханик Алексей Степанцов.

Электромобили, в свою очередь, работают эффективно с момента включения. Им не нужен прогрев, что делает их идеальными для городских поездок, таких как путь на работу, в магазин или школа. Кроме того, электрокары экономят на ремонте и обеспечивают комфортное, бесшумное вождение.

Преимуществом электромобилей является также прогретый салон, даже в самые сильные морозы, и отсутствие проблем с запуском в зимний период.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

