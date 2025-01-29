Эксперты Авто.ру назвали самые популярные авто декабря

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В декабре самыми популярными подержанными автомобилями стали вовсе не отечественные или китайские модели. Лидерами по количеству звонков в первые три дня после публикации объявлений на Авто. ру Бизнес оказались Toyota Camry, Ford Kuga и Mercedes C-класса.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Camry

Наибольший интерес вызвал седан Toyota Camry 2019 года с пробегом 142 000 километров, оценённый в 2 700 000 рублей. За первые три дня по объявлению позвонил 71 потенциальный покупатель, а само объявление было активно 19 дней.

Второе место занял кроссовер Ford Kuga 2019 года с пробегом 28 000 километров, стоимостью 2 100 000 рублей. Это объявление привлекло 54 звонка и завершилось продажей уже через три дня.

На третьем месте оказался Mercedes C-класса 2018 года с пробегом 42 500 километров. Объявление о продаже автомобиля за 2 700 000 рублей собрало 54 звонка всего за один день, после чего машина была продана.

Среди китайских моделей наиболее востребованными оказались Haval F7, Geely Monjaro, Omoda C5, Voyah Dream и Voyah Free. Лидерами среди российских авто стали Lada Largus и Lada Granta.

Эксперты Авто. ру также отметили, что популярные недорогие модели Hyundai, Mercedes, Volkswagen и Skoda находили своих покупателей быстрее остальных — многие объявления были активны не более пяти дней.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

