Citroen C5 Aircross: премиальный кроссовер по доступной цене

1:12 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском рынке появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross 2022 года выпуска по цене 2,49 миллиона рублей. Все доступные модели — переднеприводные и без пробега, сообщили в издании.

Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ CITROEN C5

Кроссоверы оснащены 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 175 л. с. (250 Нм), работающим в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Aisin.

В стандартной комплектации автомобиля предусмотрены шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборная панель и десятидюймовый экран медиасистемы. Салон отделан кожей, передние сиденья имеют электропривод, подогрев и массаж. Также в автомобиле доступны камеры кругового обзора, круиз-контроль, система бесключевого доступа и беспроводная зарядка для смартфонов.

Citroen C5 Aircross предлагает сочетание комфорта, современных технологий и стильного дизайна, делая модель привлекательным вариантом в своём классе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Citroën — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном.

