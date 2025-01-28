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Hyundai Avante 2025: идеальный баланс цены и качества

1:12
Авто

Российские автодилеры начали принимать заказы на новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска. Стоимость автомобиля стартует от 2 010 000 рублей, сообщается в материале издания RG. ru.

Hyundai Avante
Фото: Own work by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Avante

Модель является корейской версией популярного в России седана Elantra. Представленный в марте 2023 года, новый Avante увеличился в длину на 60 мм, достигнув 4710 мм, при этом размер колёсной базы составляет 2720 мм. Такие параметры обеспечивают автомобилю дополнительную устойчивость на дороге.

Под капотом Hyundai Avante установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л. с., работающий в паре с вариатором. Согласно VIN-коду, модель производится в Южной Корее.

Цена в 2,01 миллиона рублей уже включает все сборы и пошлины. Однако автомобиль доступен только под заказ, что может потребовать от покупателей определённого ожидания.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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