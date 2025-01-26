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Как советские водители справлялись без зимней резины: секреты и хитрости

2:36
Авто

Сегодня трудно представить, чтобы кто-то рискнул зимой выехать на летних шинах. Однако в СССР автомобилисты долгие годы обходились без зимней резины, и дороги при этом оставались сравнительно безопасными. Как им это удавалось?

Зимняя резина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя резина

Универсальные шины вместо сезонных

До 80-х годов специализированной зимней резины не существовало в массовом доступе. Водители круглый год ездили на одних и тех же покрышках. Новые шины берегли для зимы, а изношенные использовали летом. Несмотря на это, аварий из-за "несезонных" шин было немного.

На городских дорогах это работало благодаря низкой интенсивности движения и осторожности водителей. Но на просёлочных дорогах ситуация требовала других решений.

Хитрости деревенских водителей

В сельской местности автомобилисты использовали цепи противоскольжения, которые надевали на колёса в условиях сильного снегопада или гололедицы. Этот простой, но эффективный способ помогал выбраться из сложных ситуаций, где обычная резина не справлялась.

Революция зимних шин: появление "Снежинки"

В 80-х годах советские автолюбители впервые смогли оценить специализированные зимние шины. На рынок вышла модель под названием "Снежинка". Хотя она не имела шипов, её агрессивный протектор улучшал сцепление на снегу. Но жесткость резины была настолько высокой, что шины трудно было промять даже при низком давлении.

Эти покрышки устанавливали чаще всего на ведущие оси, чтобы улучшить управляемость автомобиля. Однако их эффективность на льду оставляла желать лучшего, и позволить себе такую новинку могли далеко не все.

Особенности стиля вождения

Автомобили тех времён, обладая невысокой мощностью и слабой динамикой, предопределяли размеренный стиль езды. Для большинства водителей машина была ценным имуществом, что формировало ответственное отношение к эксплуатации. Лихачество на дорогах практически отсутствовало, а осторожность водителей компенсировала недостатки шин.

Почему летняя резина не была проблемой?

Сложности дорог, минимальная загруженность трасс и высокая внимательность водителей позволяли обходиться универсальной резиной даже зимой. Бережное отношение к автомобилям и медленный ритм движения были основными факторами, которые обеспечивали безопасность в те времена.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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