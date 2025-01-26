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General Motors под следствием: выявлено 900 000 автомобилей с потенциально опасными двигателями

1:30
Авто

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало расследование в отношении General Motors. В центре внимания — около 900 000 автомобилей, которые могут быть подвержены опасным отказам двигателя.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

В чём суть проблемы

Причиной стали многочисленные жалобы на внезапные остановки двигателя в моделях с двигателем L87 V8, выпущенных с 2019 по 2024 годы. Жалобы касаются 39 случаев, где отказ двигателя связан с выходом из строя подшипников, что приводит к остановке двигателя и повреждению блока цилиндров.

Какие модели затронуты

Список включает популярные автомобили:

  • Chevrolet Silverado
  • GMC Sierra
  • Chevrolet Tahoe
  • GMC Yukon
  • Cadillac Escalade

Владельцы сообщают о внезапной потере мощности без предупреждений, что создаёт опасность на дороге.

Что делает NHTSA

NHTSA анализирует гарантийные случаи и данные о сервисных обращениях, чтобы определить масштаб проблемы. Если дефект подтвердится, General Motors может объявить один из крупнейших отзывов в своей истории.

Позиция General Motors

Компания заявляет, что ей не известно о травмах или авариях, связанных с данной проблемой. GM сотрудничает с NHTSA и предоставляет всю необходимую информацию для расследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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