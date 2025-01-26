General Motors под следствием: выявлено 900 000 автомобилей с потенциально опасными двигателями

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало расследование в отношении General Motors. В центре внимания — около 900 000 автомобилей, которые могут быть подвержены опасным отказам двигателя.
Причиной стали многочисленные жалобы на внезапные остановки двигателя в моделях с двигателем L87 V8, выпущенных с 2019 по 2024 годы. Жалобы касаются 39 случаев, где отказ двигателя связан с выходом из строя подшипников, что приводит к остановке двигателя и повреждению блока цилиндров.
Список включает популярные автомобили:
Владельцы сообщают о внезапной потере мощности без предупреждений, что создаёт опасность на дороге.
NHTSA анализирует гарантийные случаи и данные о сервисных обращениях, чтобы определить масштаб проблемы. Если дефект подтвердится, General Motors может объявить один из крупнейших отзывов в своей истории.
Компания заявляет, что ей не известно о травмах или авариях, связанных с данной проблемой. GM сотрудничает с NHTSA и предоставляет всю необходимую информацию для расследования.
Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.